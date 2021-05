Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det betyr at til sammen 26 russ er bekreftet smittet av korona på Nord-Jæren.

Smitten stammer fra flere russetreff i helga. All russ som var med på feiring i Sør-Rogaland har fått beskjed om å teste seg.

Russen har blant annet møtt hverandre på ferjekaien Mekjarvik i Randaberg. Per Thime, som driver nyhetsnettstedet Randaberg 24, tok flere bilder av russefestene på fredag og lørdag.

– Jeg vil anslå at det på det meste var opp mot 500 russ til stede. Og det var ikke antydning til smitteverntiltak, sier han.

Smitten blant russen har gjort at ordførerne på Nord-Jæren har utsatt avgjørelsen om en eventuell gjenåpning i kommunene til torsdag.

Russen har brutt anbefalinger om å holde avstand og begrense antall mennesker som er sammen. På en ferjekai i Rogaland var mange russ samlet i helga. Foto: Per Thime / Randaberg24

Ikke overrasket over smitten

Thime beskriver at russen stod tett i tett. Og at det var store grupper som gikk inn og ut av russebussene.

– Det er ikke litt overraskende at dette med smitten skjer nå. Samtidig forstår jeg veldig godt at russen vil feste, sier han.

NRK snakket tirsdag med russepresidenten ved St. Svithun videregående skole i Stavanger, Mari Hole Ruud, om dåpshelga.

Hun bekreftet at feiringen sklei ut, men mener at mange nå har lært.

– Jeg tror at vi nå har sett alvoret og forstår det. Jeg tror at folk skjønner hva vi kan fortsette å gjøre videre og hva vi ikke kan gjøre, sa hun.

Politiet tar selvkritikk

Etter det NRK kjenner til var det patruljerende politi innom arrangementet, men de gjorde ingenting for å bryte opp forsamlingen.

I løpet av onsdagen har Sør-Vest politidistrikt hatt et internt møte om dåpshelga. Her konkluderer de med at de fremover vil ha en mer aktiv rolle i sammenheng med denne type arrangement.

– Dersom politiet har grunn til å tro at vi står ovenfor et ulovlig arrangement vil vi i større grad benytte oss av politilovens paragraf sju. Den gir oss hjemmel til å oppløse slike forsamlinger, sier politiinspektør Sigve Espeland.

– Vil det si at dere burde ha grepet inn i russefesten på Mekjarvik?

– Ut fra det jeg har sett i ettertid så kan jeg nok svare ja på det, sier Espeland.

Politiinspektør Sigve Espeland i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Det kan likevel være en utfordring for politiet å vite hva som er en tilfeldig ansamling av personer, og hva som er et organisert ulovlig arrangement.

– Når det blir en betydelig mengde folk og biler er det større grunn til å tro at det er snakk om et ulovlig arrangement, sier politiinspektøren.

Gjør en ny vurdering torsdag

På torsdag skal kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola avgjøre om de kan droppe de strenge smitteverntiltakene som ble innført på Nord-Jæren for snart tre uker siden. Gjenåpning kan starte tidligst på fredag.

Videreføringen av de strenge tiltakene får konsekvenser for blant annet restaurantbransjen. Spiseriet i Stavanger har holdt stengt i en periode, og hadde planlagt åpning til helga.

Dette er nå utsatt.

– Selv om vi får beskjed i morgen om at det blir gjenåpning, klarer vi ikke å snu oss rundt på så kort varsel, sier daglig leder Sigurdur Runar Ragnarsson.

Roser russen

Fylkesordfører Marianne Chesak har hatt flere møter med russen. Hun mener russen har tatt ansvar ved å selv avlyse all feiring frem til 13. mai.

– Vi kan ikke gi påbud mot festing, det er ikke ulovlig å «rulle». Men russen har ikke fulgt anbefalingene og det får konsekvenser. Det kjenner de på nå, sier hun.

Fylkesordfører Marianne Chesak i Rogaland. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes roser russen for måten de har håndtert situasjonen på.

– De samarbeider veldig godt, og kommer med gode lister over hvem som har vært inne i de ulike bussene, sier Torvik.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Ny testrekord på Klepp

Smitten blant russen har bidratt til at det tirsdag ble satt ny rekord ved teststasjonen i Klepp på Jæren.

1070 personer ble testet for korona, og det er ventet samme pågang i dag, ifølge kommuneoverlege Roman Benz. Han har ikke tall på hvor mange av disse som var russ.

I Stavanger ble 859 personer testet på tirsdag. 532 av disse var russ. 359 personer har satt seg opp for testing på onsdag.

Etter at seks russ ble bekreftet smittet på mandag, har feiringen blitt satt på vent til 13. mai. Foto: Per Thime / NRK

Årets russefeiring skal i utgangspunktet vare til 24. juni.