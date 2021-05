Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siste: Kommunane på Nord-Jæren videreførar dei strenge tiltaka til torsdag 6. mai. Dei utset dermed avgjerda om å eventuelt slippe opp på tiltaka. Dei meiner situasjonen nå er for uoversiktelig. Videregåande skuler er nå på raudt nivå.

Tysdag forventar næringslivet i Stavanger-området at det skal bli lette på dei strenge koronarestriksjonane som blei innført for snart tre veker sidan.

Men nå fryktar fleire av dei at festglade russ kan ha øydelagt for gjenopninga.

– Restaurantar kan ikkje skjenke og det er nesten slik at gjestar må leggja inn ein søknad om å gå på do. Vi desinfiserer og står på. Samstundes har skular haldt stengt og idretten har restriksjonar. Då blir eg skikkeleg provosert når russen får rulla, seier kokk og restauranteigar Karl Erik Pallesen.

Han er ein del av ein bransje som har opplevd fleire periodar med skjenkestopp og få gjestar. Pallesen meiner russen burde fått beskjed om at det ikkje blir russefeiring i år.

– Dei burde heller vore på Teams eller liknande, slik som resten av landet, seier han.

Tysdag har kommuneoverlegen i Sandnes bedt alle russ i Sør-Rogaland om å teste seg etter at seks russ har fått påvist korona.

– Tøft smitteregime

No forventar Pallesen at kommunane på Nord-Jæren opnar for skjenking.

– Eg følar at eg har mange frå bransjen min, idretten, event-bransjen og andre bak meg når eg seier dette, legg han til.

Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Også administrerande direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen seier næringslivet er veldig opptatt av at dei skal få opna igjen.

– Det har vore eit tøft smitteregime. Nå låg alt til rette for at me kunne opna igjen. Alle har gjort sitt, og så kjem dette. Det er vanvitig urovekkande, seier han.

Han seier han forstår at russen vil treffe kvarandre og ha det kjekt i lag, men at dei må innretta seg etter det regimet som gjeld no.

– Me kan ikkje ha ein situasjon med frislepp av russ. Det går ikkje. Det må ein gjera noko med, seier han.

Håpar russen skjerper seg

Minge håpar russen skjerper seg og tar seg saman. Tysdag ettermiddag bestemmer kommunane på Nord-Jæren om dei skal opne meir opp.

– Eg håper konklusjonen blir at me delvis kan opna opp att. At me kan gå inn på dei nasjonale tiltaka, seier han.