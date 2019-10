I dag leveres oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene, opplyser Equinor i en pressemelding.

Totalt skal det bygges elleve vindturbiner i vindparken, som vil være verdens største i sitt slag.

Hywind Tampen skal gi strøm til oljeplattformene Gullfaks og Snorre. Det blir de første olje- og gassplattformene i verden som forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

– Vi har jobbet systematisk med flytende havvind i nesten 20 år. Snorre og Gullfaks-partnernes beslutning bidrar til å ta denne teknologien et viktig steg videre, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor. Foto: Hallvard Norum / NRK

Får statlig milliardstøtte

For å realisere verdens største flytende havvindpark, skal det investeres rundt fem milliarder kroner. Tidligere i år kunne statsminister Erna Solberg slippe nyheten om at Enova bevilger 2,3 milliarder kroner til byggingen

I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Hywind Tampen Ekspandér faktaboks 11 flytende vindturbiner med en total kapasitet på 88MW.

Skal sørge for 35 prosent av kraftforsyningen til de fem Snorre og Gullfaks-plattformene i Nordsjøen.

Prosjektet vil kutte klimautslippene med 200.000 tonn CO₂ i året, ifølge Equinor, noe som tilsvarer 100.000 biler.

Foreløpig beregnet kostnad: 5 milliarder kroner.

Enova støtter prosjektet med 2,3 milliarder kroner.

Næringslivets NOx-fond går inn med 566 millioner kroner i støtte.

Partnere i prosjektet er Equinor, Petoro, OMV, ExxonMobil, Idemitsu, DEA, Point Resources. Kilde: Equinor

Det gjør at Equinor og partnerne kun må punge ut rundt 470 millioner kroner for å realisere prosjektet. Etter som at selskapet kan skrive av 78 prosent av utgiftene til prosjektet – gjennom skattereglene på sokkelen.

Reduserer utslippene

Hywind Tampen vil bidra til at oljefeltene rundt seg reduserer CO₂-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler. Dette fordi at man reduserer bruken av gassturbiner.

Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre. Vi jobber med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.

Klokken 13.00 i dag skal Equinor overlevere planene for prosjektet til myndighetene. Statsminister Erna Solberg vil også være til stede.