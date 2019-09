Equinor får bygge verdens største havvindpark

Fredag offentliggjorde britiske myndigheter at Equnior og britiske SSE vant gigantkontrakten.

Prosjektet blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging, og kan levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor. Foto: Arne Flatin / NRK

Equinor holder pressekonferanse om kontrakten klokken 12.30.

Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

– En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Dogger bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt.

Gigantprosjektet har en investeringsramme på rundt 100 milliarderkroner i tidsrommet 2020 til 2026.

– Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Sætre.