– Noe av det verste du kan beskylde andre for

Partene møttes i Stavanger tingrett i dag. Striden står om hvorvidt revygruppa Løgnaslaget krenket frisør Merete Hodne da de sang om «nazi-frisør» i en sketsj.

Dette er andre gang Løgnaslaget og Hodne møtes i en rettssal. Sist stilte Løgnaslaget kledd i stripete fangedrakter og fangeluer på hodet.

Men lite minnet om revystemning i tingretten i dag. Tekstforfatter Pål Mangor Kvammen i Løgnaslaget er helt uenig i at ordet «nazi-frisør» er krenkende.

– Ordet «nazi» blir brukt som et adjektiv i Norge. På NRK sier man at roeren Olaf Tufte har «nazi-disiplin» på trening, og i andre sammenhenger snakker man om «nazi-lærer» eller «nazi-dietter». Så dette er bare tull, sier Kvammen.

Pål Mangor Kvammen er komiker og tekstforfatter, og produsent i Løgnaslaget. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ble rikskjendis over natta

Sangen med ordet «nazi-frisør» ble fremført i revyen «Løgnasevangeliet» som hadde premiere i Stavanger i oktober i fjor. Forestillingen ble spilt nesten 60 ganger, og rundt 25.000 har sett showet.

Først i februar reagerte Hodne på ordbruken i en av sangene.

– De kan ellers drite meg ut så mye de vil, men nazifrisør er ikke greit, sa Hodne til NRK.

Dag Schreiner, Per Inge Torkelsen og Rune Andersen på scenen som Løgnaslaget. Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble en suksess i 2016 og 2017. Foto: Anders Fehn / NRK

Hodne driver en frisørsalong på Bryne, og i fjor nektet hun en hijabkledd kvinne adgang i salongen. Dette skapte enormt med oppmerksomhet, og er bakgrunnen for at Hodne ble parodiert av Løgnaslaget.

– Direkte avskyelig

Advokat Per Danielsen, som forsvarer Merete Hodne, reagerer sterkt på ordbruken i revysketsjen.

– Jeg tror den beskyldningen Merete Hodne er blitt utsatt for, er noe av det verste du kan beskylde andre mennesker for, sier han.

Danielsen viser til at alle i Norge kjenner til krigen, jødeutryddelsen og det nazistene sto for.

– Så det er direkte avskyelig å kalle andre mennesker for «nazist».

Tidligere i år behandlet tingretten saken der Hodne ba om at ordet «nazi-frisør» ble fjernet fra revynummeret. Det fikk Hodne ikke medhold i. Saken som går i Stavanger tingrett nå, er et sivilt erstatningssøksmål der Hodne krever erstatning for ærekrenkelser.

Merete Hodne og advokat Per Danielsen i Stavanger tingrett tirsdag. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Peker på Hodnes historie

Advokat Brynjar Meling representerer Løgnaslaget. Han mener det er helt vesentlig å vise fram for retten hvem Merete Hodne er og hva hun står for.

– I tillegg er det viktig å vise hvor hun selv legger listen for hvordan hun karakteriserer menneskegrupper, hva hun selv valgte å gjøre mot denne kvinnen hun ikke ville klippe i frisørsalongen sin, hvem hun har agitert sammen med, og opptrådt på Facebook med, sier Meling.

Advokaten mener det også er vesentlig hva Hodne har sagt tidligere om det å bli kalt nazist.

– Hun hun har akseptert det tidligere, så hvorfor kan hun ikke akseptere det nå, spør Meling.

Det er satt av tre dager til saken i Stavanger tingrett.