Høyesterett har avvist anken fra Merete Hodne, som krevde erstatning fra Løgnaslaget etter at de omtalte henne som nazifrisør.

– Resultatet var helt åpenbart. Avgjørelsen fra Høyesterett er bare en bekreftelse på det vi har vist hele tiden, sier advokat Brynjar Meling som representerer Løgnaslaget.

Hodne krevde 200.000 kroner i oppreisning og erstatning fra hver av de fem komikerne i Løgnaslaget Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen. Hodne tapte både i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Løgnaslaget da de møtte i lagmannsretten. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Nå har altså landets øverst domstol sagt nei til å behandle anken hennes. Frisøren gikk til sak fordi hun mente karakteristikken nazifrisør, som humorgruppen brukte i en sketsj, var ærekrenkende.

– Søksmålet mot Løgnaslaget var totalt grunnløst, sier advokat Brynjar Meling Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det er en tragedie for Merete Hodne at hun har surret det til for seg med å ta ut et søksmål som aldri burde vært tatt ut, sier Meling.

– Hva sier dine klienter i Løgnaslaget?

– De er naturlig nok lettet over at det er ferdig. De har vært sikre på at de har hatt ytringsfriheten i ryggen, og de har vært innenfor det de fritt kan ytre seg om.

Merete Hodne vil overfor NRK ikke å kommentere saken.