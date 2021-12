CO₂ i atmosfæren 415 ppm 1,5-gradersmålet +1,01°C Les mer om klima

– Bøndene har fjernet piggtråd som tilsvarer kjøreavstanden fra Stavanger til Kristiansand. Altså 230 kilometer, og det er mye, sier Nono Dimby, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland.

Totalt er det i 2021 delt ut 2,8 millioner kroner i støtte til bønder som byttet ut piggtråden med andre typer gjerder.

Foreløpig er det kun Statsforvalteren i Rogaland som har denne støtteordningen.

– Prosjektet har gått veldig bra, sier Dimby, som er imponert over bøndenes innsats.

Forbudt i mange år

Helt siden 2010 har det vært forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder i Norge. Forbudet ble innført i forbindelse med at det kom en ny dyrevelferdslov.

En ubrukt piggtrådkveil Leiv Velle Åreskjold fant i en av driftsbygningene på gården. Piggtråden blei aldri montert. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Men mange har ikke fått med seg det straks tolv år gamle forbudet. Og gammel piggtråd skaper fremdeles problemer for både to- og firbeinte.

Leiv Velle Åreskjold og Nono Dimby. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Står de oppe, er det ikke det verste problemet. Men når de ramler ned, kan dyra sette seg fast, sier Leiv Velle Åreskjold, som driver gård i Søredalen i Sandnes.

Åreskjold er en av 148 bønder i Rogaland som er med på statsforvalterens prosjekt for å fjerne piggtrådgjerder.

Neste utfordring: landbruksplast

Rundt omkring i naturen finnes det mye gammel piggtråd. Noe stammer helt fra krigens dager. Dimby mener det er viktig at piggtråden blir fjernet.

– Det handler om dyrevelferd, at både ville dyr og husdyr ikke skal rive seg opp på piggtråden. Så handler det om sikkerhet for turgåere, at de ikke river opp klær eller skader seg. Og så er piggtråd som ligger rundt i kulturlandskapet ganske skjemmende. Å fjerne det er et positivt tiltak, sier han.

Bondelaget mener flere fylker burde gjøre det samme.

Dette bilder er fra et prosjekt i 2020, der 200 kilometer elvebunn i 43 elver på Vestlandet blei undersøkt. Forskerne fant plast i nesten alle. Foto: Gaute Velle / NORCE

Og Dimby er klar på hva som er neste utfordring.

– Landbruksplast på avveie er et miljøproblem. Det ser ikke bra ut når plasten henger seg opp i piggtråd eller i trær. Så for 2022 er plast et område som statsforvalteren sammen med mange andre ønsker å ta fatt på, sier han.