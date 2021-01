Bonden meiner det vil ta tre år å rydde opp i eigne synder

– Saka burde vore meldt til politiet, seier tidlegare miljørådgjevar i Sogndal, Dag Petter Hollekim.

Han bur ikkje lenger i kommunen, men i fjor vår var han med då ei gruppe drog på synfaring til eit gardsbruk i Sogndal. Han var både førebudd og ikkje førebudd på det som møtte han.

«Somme stader har vegetasjon vakse over plasten» og dyr og fuglar kan bli påført «stor skade», sto det i rapporten som vart skrive i etterkant.

Det var ikkje fyrste gongen at kommunen vart varsla om forholda på eigedomen.

Også under synfaringar i 2009 og 2017 vart det dokumentert store mengder med plast på den same beitemarka.

ALVORLEG: Det er tre gonger så mykje plast frå landbruket som alle andre kjelder til saman i norske elvar, viser forsking frå Norwegian research center. Her ser vi forskar Elisabeth Stöger i ei elv på Vestlandet. Foto: Gaute Velle / NORCE

– Plastforureininga verkar ekstrem

– Denne plastforureininga verkar å vere ekstrem, seier Gaute Velle.

Han er prosjektleiar i Norwegian research center (Norce) og har forska på plastforureining i Noreg.

– Plast har vorte eit stort miljøproblem, seier han.

Kvart år blir rundt 13.500 tonn landbruksplast brukt av norske bønder. 14 prosent av denne blir aldri resirkulert.

DYR KAN SKADE SEG: Det er ikkje berre landbruksplast som kan vere skadeleg for beitedyra. Dei står også i fare for å trakke på gammalt metallskrot. Foto: Dag Petter Hollekim

Kommunen og statsforvaltaren usamde om fakta

– Dette er ei grov forureiningssak og det er ikkje tvil om at plastavfallet burde vore fjerna for lenge sidan, seier Markus Mohn Werner.

Han er forureiningsansvarleg i Sogndal kommune, og seier at utskiftingar i kommunen har bidrege til at saka ikkje har vore følgt godt nok opp.

Kommunen vurderte å melde saka til politiet, slik miljørådgjevaren tok til orde for.

Men ifølgje Mohn Werner vart dei råda av Statsforvaltaren i Vestland til å la vere.

– Difor gjekk vi ikkje til politiet, seier han.

Det avviser Christian Rekkedal, direktør ved landbruksavdeling hos Statsforvaltaren. Kommunen må ha misforstått, trur han.

– Vi har aldri kome med råd om ikkje å melde til politiet.

Same vår (22. april) vart Stortingsmelding 19 om miljøkriminalitet lagt fram. Der skriv Klima- og miljødepartementet at saker av denne typen bør meldast til politiet.

USAMD MED KOMMUNEN: Landbruksdirektøren i Vestland, Christian Rekkedal, avviser at han har råda Sogndal kommune til ikkje å melde forureiningssaka til politiet. Foto: Ole Heilevang / NRK

Vil ha krav til gjenvinning

I november skrev NRK om ei ny undersøking som viser at det vart funne plast frå landbruket i nesten alle elvane på Vestlandet.

– Veldig uheldig, kommenterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

I forslag til nytt avfallsforskrift tek Miljødirektoratet til orde for at norske bønder må levere inn all landbruksplast til gjenvinning.

Det er i dag ikkje noko slikt krav.

– Kravet skal sikre at landbruksplast blir sortert ut og gjenvunne, seier kommunikasjonsrådgjevar Ingun Larsen i Miljødirektoratet.

Det er Klima- og miljødepartementet som i løpet av året skal avgjere det endelege innhaldet i den nye avfallsforskrifta.

UHELDIG: Ei ny undersøking viser at det vart funne plast frå landbruket i nesten alle elvane på Vestlandet. – Veldig uheldig, kommenterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Foto: Kaja Schill Godager / Landbruks- og matdepartementet

– Tek tre år å rydde opp

Attende i Sogndal seier gardbrukaren at han er lei seg for at han ikkje har rydda opp plastavfallet.

– Det er ikkje bra det som har skjedd, og eg vil rydde opp, seier han.

Han legg til at han ikkje er åleine om problemet.

– Mange bønder har svin på skogen.

I eit brev til kommunen skriv han at han «treng lang tid på og få dette gjort». Han antydar at det kan ta tre år å rydde opp.

Det kjem ikkje på tale, ifølge varaordførar i Sogndal, Vibeke Johnsen (SV).

– Det er altfor lang tid, seier ho.