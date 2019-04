Knallmåling for Senterpartiet i Oslo

– Dette er utrolig gøy. Dette var det vi håpet på da vi nominerte i fjor, og nå kan det bli noe av, sier Senterpartiets listetopp Bjørg Sandkjær.

To mandater

Hennes parti får to mandater i bystyret i den ferske kommunevalgmålingen for Oslo som Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Det har aldri tidligere skjedd i noe valg i hovedstaden. Sist Senterpartiet var representert i Oslo bystyre var i perioden 1991-1995 da EU-striden raste som verst.

Nasjonal bølge

For et parti som i en årrekke har vært et promilleparti i Oslo, er 2,6 prosent oppslutning vel verdt å juble for. Og Bjørg Sandkjær har ingen problemer med å innrømme at Oslo Sp surfer på en nasjonal medgangsbølge.

– Men det har jo tatt litt tid før det har gitt utslag på Oslo-målingene. Vi håper at den innsatsen vi har lagt ned for de sakene vi er opptatt av, har hjulpet til med å løfte målingene i Oslo.

– Bedre medbestemmelse og lokaldemokrati i Oslo, nei til å legge ned Ullevål sykehus og mer utjevning i byen ser det ut til at folk syns er relevante saker.

Oslo-elite?

– Både du og andrekandidaten er fra «hipsterbydelen» Grünerløkka. Er ikke dere en del av den urbane Oslo-eliten som partileder Trygve Slagsvold Vedum stadig rakker ned på?

– Trygve snakker aldri ned vanlige folk i Oslo. Både førstekandidaten, andrekandidaten og de andre kandidatene på lista representerer et godt mangfold av folk som bor i Oslo og som bryr oss om byen vår, sier Bjørg Sandkjær.

Rødgrønn side fram

Også de fire rødgrønne partiene som sitter i bystyret i dag, går samlet fram. Arbeiderpartiet og SV øker oppslutningen, Rødt står på stedet hvil, mens MDG går noe tilbake fra rekordmålingen på over ti prosent i februar.

Det betyr at styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene er økt til hele 34-25 i rødgrønn favør.

Raymond Johansen (Ap) sitter dermed tilsynelatende trygt i byrådslederstolen fem måneder før kommunevalget.

Tendensen vi har sett i de fleste målinger etter stortingsvalget i 2017 er likevel den samme: Arbeiderpartiet er svekket i forhold til siste kommunevalg og vil være mer avhengig av de mer radikale partiene på venstresiden.

TRYGT I STOLEN: Raymond Johansen (Ap) kan smile i skjegget over gode målinger for det rødgrønne flertallet i Oslo.

– Jobb å gjøre

Fremskrittspartiet, Venstre og KrF fortsetter å stampe i motbakke, mens Høyre er det partiet som går mest tilbake fra februar.

– Det som er hyggelig, er at Høyre fortsatt er byens klart største parti, og det har vi vært over lang tid, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

MÅ LØFTE SEG: Både Eirik Lae Solbergs Høyre og de andre borgerlige partiene må få bedre grep om Oslo-velgerne skal det bli maktskifte i hovedstaden.

– Men så viser målingen også at vi har en jobb å gjøre for å få fram at det framover er viktig med mer kunnskap og kvalitet i skolen, at vi har valgfrihet i omsorgen og nye løsninger i kollektivtrafikken.

– Får vi fram det budskapet, er jeg helt sikker på at vi vinner i september. Borgerlig side lå etter på samme tidspunkt for to år siden, men vant stortingsvalget i 2017, sier Lae Solberg.

Velger ikke side nå

I mange kommuner samarbeider Senterpartiet med borgerlige partier om makt og posisjoner. En trøst for Høyres listetopp er at Oslo Sp ikke utsteder noen blankofullmakt til byrådet Johansen hvis de skulle havne på vippen.

Ifølge målingen ville Sp-støtte til de borgerlige redusert det rødgrønne forspranget, men ikke utlignet det.

– Vi får se etter valget hvordan det blir. I lokalpolitikken samarbeider vi med dem som gir oss best gjennomslag for de sakene vi er opptatt av, sier Bjørg Sandkjær.