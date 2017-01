Miljøbyråd: Ikke dieselforbud i Oslo onsdag

– Jeg vil aller først takke de som har bidratt i dag, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg på telefon i Dagsnytt Atten tirsdag ettermiddag.

Hun bekrefter at dieselforbudet nå er opphevet med umiddelbar virkning.

LES OGSÅ: Her bryter stortingspolitikeren dieselforbudet

– Vi ser jo at det har fungert og at vi har 31 prosent færre dieselbiler over bomringen. Og det er jeg veldig glad for. Jeg tror også det er veldig mange barn og eldre med astma som har hatt en bedre dag i dag på grunn av det, sier Berg.

Resultater

Tirsdag ble det innført kjøreforbud for dieselbiler i Oslo. Resultatet ble samlet sett en nedgang på 10 prosent i biltrafikken tirsdag morgen sammenliknet med mandag morgen, ifølge tall fra bomstasjonsoperatøren Fjellinjen.

– Fagfolkene ved Bymiljøetaten i Oslo har akkurat besluttet at vi kan avslutte dieselforbudet med umiddelbar virkning, og det vil vi sende ut informasjon om. Jeg vil takke veldig for at folk har latt bilen stå i dag, for vi vet at luftforurensing er et veldig stort problem, sier Berg.

Ifølge Bymiljøetaten har luftkvaliteten i hovedstaden stort sett vært bra hele tirsdagen, med unntak av i enkelte sterkt trafikkerte områder hvor det var moderat forurensning i morgenrushet.

– Været i dag har vært annerledes enn det været som var varslet i går og på morgenen i dag. Det har vært lite vind, men noe nedbør og lite inversjon, heter det videre fra etaten.

– Ikke nødvendig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier dieselforbudet nå fremstår som et unødvendig tiltak.

– Det fremstår nå som at det ikke var nødvendig. Det ble jo meldt om at lufta var bedre enn det man fryktet allerede i dag tidlig. Men jeg er helt enig i det overordnede her, som er at vi må få god luft overalt, sier han.

– Hva burde Berg ha gjort hvis du mener det ikke var nødvendig?

– Vi har overlatt det til kommunepolitikerne å ta sine beslutninger for sin by. Men mine Frp-kolleger ville nok valgt mer feiing av gatene og lavere pris eller gratis kollektivtransport. Vi ville nok lagt vekt på den type tiltak som ikke gjør hverdagen umulig for folk som kun har dieselbil, sier han.

Mulig været har æren

Byrådsleder Raymond Johansen er svært fornøyd med resultatet.

– Var det nødvendig?

– Ja, indikasjonen viste at uten tiltak i dag ville lufta i Oslo vært helseskadelig. At den ikke ble det er nok de med astma- og allergiplager særlig glade for, sier han, og opplyser at Oslo kommune nå skal vurdere effekten sammen med meteorologer og NILU.

Forbudet mot dieselbiler har ført til reduserte utslipp, sier forskningsdirektør Leonor Tarrasón i Norsk institutt for luftforskning.

– Det er dieselbilene som forurenser mest. Vi vet foreløpig ikke hvor mye været har spilt inn, sier hun.

Det er nemlig uklart om det var forbudet eller væromslaget som har æren for at luftkvaliteten tirsdag var langt bedre enn da forbudet først ble varslet.

– Jeg tror det er vanskelig å konkludere om det er været eller dieselforbudet som har gitt effekt, sier vakthavende statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.