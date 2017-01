Like før klokken 8 ble Brataas fanget av NRKs kamera da hun kjørte inn i Stortingsgarasjen i sin dieselbil.

– Jeg hadde til hensikt å overholde dieselforbudet, absolutt. Men dette er første dagen denne uka inne som vararepresentant og da er det en del å dra på. Det er bager og vesker, og jeg kjører alltid rundt med et par krykker i bilen. Jeg har litt problemer med knærne, forklarer Brataas når NRK konfronterer henne med lovbruddet.

Representanten fra Buskerud er inne på Stortinget som vara for Jørund Rytman som er i permisjon, og valgte altså dieselbilen på vei til jobb – til tross for at Oslo kommune har nedlagt midlertidig forbud mot å kjøre med dieseldrevne kjøretøy.

Satser på tog onsdag

– Det var veldig, veldig vanskelig for meg å reise kollektivt. Rett og slett litt på grunn av dårlig bein, sier Brataas.

Forbudet gjelder ikke disse kjøretøyene Ekspandér faktaboks Tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi

som benytter Euro VI-teknologi Hybridbiler : bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi

: bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi Varetransport og andre kjørebehov som kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.

og andre kjørebehov som kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende. Forflytningshemmede : kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)

: kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort) Utrykningskjøretøy

Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste

Pasienttransport , det vil si transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.

, det vil si transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale. Kjøring til og fra fergetransport

Kollektivtrafikk

Drosjer

Diplomatbiler Kilde: Oslo kommune

Forbudet trådte i kraft tirsdag morgen klokken 6 og varer frem til klokken 22 i to dager eller så lenge kommunen mener det er behov. I ettermiddag avblåste Miljø- og samferdselsbyår Lan Marie Nguyen Berg dieselforbudet med umiddelbar virkning.

– I morgen håper jeg å velge en annen løsning, da er det ikke så mye å dra på så da er det litt lettere å kjøre tog, sier Brataas.

Både Statens vegvesen og politiet i Oslo har i løpet av tirsdagen stoppet dieselbiler på det kommunale veinettet, men så langt har ingen blitt ilagt det gjeldende gebyret på 1500 kroner.

Støtter ikke forbudet

I løpet av morgentimene observerte NRK flere ansatte på Stortinget som kjørte dieselbil til jobb. Kun én av dem hadde dispensasjon fra forbudet.

– Skal ikke dere som politikere gå foran med et godt eksempel? Det er mange som har en god grunn til å kjøre bil i dag.

– Nå kommer jeg fra Fremskrittspartiet og jeg skal vel ikke si at jeg bejubler dette vedtaket som Oslo kommune har gjort. Nei, det er aldri greit å bryte loven, men jeg tenkte også at jeg måtte stille her i dag når jeg er kalt inn til Stortinget som vararepresentant. Noen ganger må det bare bli sånn.

Dersom Fremskrittsparti-politikeren hadde fått bot forteller hun at hun hadde betalt den privat. Men å melde seg selv blir ikke aktuelt.

– Nei, da må noen komme å ta meg for det.