NAF advarer mot dieselhysteri

Fra klokken 06.00 tirsdag morgen ble det forbudt for dieseldrevne kjøretøy å ferdes på kommunale veier i Oslo.

Det skapte en tydelig nedgang i trafikken på veiene i Oslo. Forbudet ble opphevet med umiddelbar virkning tirsdag kveld.

Årsaken til forbudet var dårlig luftkvalitet, som i lengre tid også har vært et problem i Bergen. Der har politikerne forsøkt flere ulike typer tiltak, som datokjøring og rushtidsavgifter.

Fra februar kan bompengene på dager med dårlig luftkvalitet bli femdoblet. Dette er også løsningen byrådet i Oslo ønsker seg, men de har så langt ikke fått det godkjent av Samferdselsdepartementet.

– Store forskjeller

– Vi merker at mange dieselbileiere er urolige. De er redde for at det å ha dieselbil vil bli problematisk, men samtidig frykter de at prisen de vil få dersom de selger bilen vil være dårlig, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Hun mener den store oppmerksomheten dieselbilforbudet i Oslo har fått, har gjort at mange tror at dieselbilen ikke har noen fremtid.

– Vi bor i et land med store forskjeller mellom by og distrikt. Det som er et problem i Oslo og Bergen, er ikke nødvendigvis et problem i resten av landet. Det gjelder også drivstoff- og bilvalg, sier Sagedal.

-BEHOLD BILEN: Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF mener dieselbilen er et godt bilvalg for bilister utenfor storbyene. Foto: Nadir Alam / NRK

Råder til å beholde dieselbilen

Dieselbiler slipper ut mer nitrogenoksider (NOx) enn bensinbiler. Høye konsentrasjoner av NOx skaper dårlig luftkvalitet, og kan føre til helseplager. Bensinbiler har imidlertid i snitt et høyere utslipp av klimagassen CO₂.

Nitrogendioksid og svevestøv Ekspandér faktaboks Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning.

Eksos fra biltrafikk fører til NOx-utslipp og er det klart viktigste bidraget til konsentrasjonsnivåene av nitrogendioksid (NO2).

Dieselbiler har høyere utslipp av både NOx og eksospartikler enn bensinbiler.

Konsentrasjonene av NO2 fra eksos er ikke redusert de siste årene, fordi andelen dieselbiler og utslippet fra nyere dieselbiler har økt.

Slitasje på asfalt fra piggdekkbruk bidrar til utslipp av svevestøv (PM10), vedfyring er også en viktig kilde.

Svevestøvnivåene har hatt en nedadgående trend, men grenseverdien overskrides enkelte år. Kilde: Miljødirektoratet

– Mange klarer ikke å forstå forskjellen på klimautslipp og utslipp lokalt, og tror at dieselbil er stemplet som versting på alt. Men det er fortsatt sånn at man regner dieselbiler som et godt alternativ på lengre strekninger utenfor byene, sier Sagedal.

Hun forteller at NAF råder dieselbileiere som bor steder der det er nødvendig å kjøre lengre distanser i hverdagen, til å beholde dieselbilen.

FORBUD: Fra tirsdag er det forbudt å kjøre dieselbil på kommunale veier i Oslo på grunn av høy luftforurensning. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Les også: Ingen dieselforbud i Innlandet

Finn: – Ikke vanskelig å få solgt

Salget av nye dieselbiler sank i 2016, fra en andel på 41 prosent av alle nye biler i 2015 til 31 prosent av alle nye biler i 2016, viser tall fra bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det er imidlertid ikke vanskelig å selge en brukt dieselbil på Finn, forteller produktdirektør for motor Eirik M. Håstein i Finn.

– Det ser ikke ut til at det er noen endring i hvor lenge annonser med diesel- og bensinbiler ligger ute før bilene blir solgt. Det går fortsatt relativt fort å selge bil, også dieselbiler, sier Håstein.

I 2011 hadde 48 prosent av bilene som var til salgt på Finn dieselmotor. I 2016 hadde andelen steget til nærmere 60 prosent.

– Det er flere som vil selge dieselbiler, men det er naturlig fordi svært mange kjøpte dieselbiler fra 2007, og dermed var klare for å skifte bil 3-5 år senere, sier Håstein.