Frykter lange køer i passkontrollen i sommer

– Vi kan ikke ha sånne køer som vi hadde lørdag, med tendenser til slåsskamp mellom reisende, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til NRK. Foto: NHO Luftfart

– Vi har hatt vekst i antall tilfeller med lange køer. Det toppet seg nå lørdag. Det skaper store driftsutfordringer for flyselskapene og store ulemper for de reisende, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til NRK.

Han viser til situasjonen lørdag, der det var svært lange køer for å komme forbi passkontrollen på Oslo lufthavn.

– Vi kan ikke ha sånne køer som vi hadde da, med tendenser til slåsskamp mellom reisende. sier Lothe.

Har satt inn flere ressurser

Det har flere ganger tidligere vært problemer med køer ved passkontrollen på Gardermoen.

Politiet sier de har satt inn ekstra folk fra og med natt til mandag, og håper økt bemanning vil hjelpe.

– Siden i fjor sommer har vi ansatt et stort antall ansatte som har vært under opplæring og som er satt inn i turnusplaner fra og med i dag (mandag). I neste uke får vi på plass et stort antall sommervikarer, sier Eli Fryjordet, leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

NHO krever mer fleksibilitet

NHO mener likevel det ikke gjøres nok fra politiets side.

– Vi ser at de sliter med å tilpasse bemanningen i forhold til varierende flytrafikk. Noen ganger kommer flyene veldig tett på hverandre. Derfor må politiet være mer fleksible med å sette inn ressursene når de trengs, sier Lothe.

Fryjordet i politiet sier de skal bli mer fleksible, men at folk fortsatt må belage seg på noe kø også i fremtiden.

– Vi har ansvar for å ha en god grensekontroll på vegne av hele Schengen-området. Grensekontroll tar litt tid for å gjøres på en god måte. Når det kommer mange på én gang blir dette en utfordring for å få dette unna så raskt som mulig.