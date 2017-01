Én av fem er bekymret for helseskadelig luft

Denne vinteren har særlig Sør- og Østlandet vært rammet av dårlig luftkvalitet, men Bergen, Trondheim og Tromsø har også opplevd høy luftforurensing. Oppmerksomheten rundt problemet har steget de siste årene og politikerne tar grep, men likevel er ikke alle så opptatt av de mulige konsekvensene lufta har for dem.

Kun 20 prosent av alle nordmenn sier de er bekymret for luftkvaliteten utendørs, viser en spørreundersøkelse gjort av byrået M3 på oppdrag for Blueair. Nesten like mange er redde for konsekvensene luften har for helsen deres.

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Foto: Christopher Olssøn / LHL

– Det kan vi forstå. Vi ser av tallene at dødeligheten øker. Vi vet at høy luftforurensning er farlig, spesielt for utsatte grupper. Og dessverre er det farlig for barna våre som beveger seg nærmere bakken, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Kan beskytte seg selv

På tross av manglende bekymring opplever i underkant av syv av ti allergilignende symptomer når de er utendørs, ifølge undersøkelsen, og hele 40 prosent merker symptomer på astma eller lungesykdom.

Jahren er positiv til dieselbilforbudet som første gang ble tatt i bruk i Oslo tirsdag. Men mener alle kan gjøre noe for å beskytte seg mot helseskadelig luft på ekstra forurensede dager.

– Hvis vi går i parallellgatene, ikke i de mest trafikkerte gatene, så hjelper det noe. Der faller konsentrasjonen av svevestøv ganske mye. Folk som sykler kan bruke masker og vi bør passe på at barna våre kommer høyere opp fra bakken.

Kan føre til mange plager

Trine Pedersen Krigsvoll er litt bekymret for Oslo-lufta, men sier hun er heldig som ikke har astma eller andre luftveissykdommer. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Folk i Oslo og Akershus er de som i størst grad opplever dårlig luftkvalitet. Hvert år dør 185 mennesker i Oslo for tidlig av luftforurensing.

– Jeg tenker mindre over det enn jeg sikkert burde. Vi liker jo å tro at det er veldig frisk luft i Norge, så det er rart å tenke på at det er så store variasjoner, sier Trine Pedersen Krigsvoll.

Det er nemlig ikke bare de som allerede har luftveissykdommer som plages av forurenset luft. Ifølge Folkehelseinstituttet kan dårlig luftkvalitet føre til en rekke sykdommer som astma og lungesykdommer, og at man blir mer mottakelig for infeksjoner som langvarige forkjølelser, bihulebetennelser, mellomørebetennelser og bronkitt.

Peter Stensholt sier han kjenner den dårlige luften på kroppen. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Peter Stensholt forteller at han, selv om han er helt frisk, kan kjenne det om det er en dag med ekstra dårlig luft.

– Jeg merker at det lukter veldig kraftig eksos eller at jeg hoster og harker. Jeg har vært forkjølet oftere etter at jeg flyttet til Oslo sammenlignet med tidligere, så det har nok noe å si for friske folk også, mener Stensholt.

Skjønner bekymringen

Samferdselspolitisk talsmann i Oslo Fremskrittsparti, Tommy Skjervold, forstår at folk er bekymret og deler bekymringen, men synes ikke dieselforbud er et godt tiltak

Tommy Skjervold, samferdselspolitisk talsmann i Oslo Frp. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det jeg er opptatt av at vi satser på de langsiktige gode tiltakene, de tiltakene som gir minst mulig inngrep i folks hverdag samtidig som lufta blir bedre.

Han vil styrke kollektivtrafikken og øke støtten til å bytte ut vedfyr.