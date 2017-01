Byrådet ville valgt bompengesjokk foran dieselforbud

I midten av oktober vedtok et bredt flertall av Oslo og Akershus' politikere at de ville innføre krisetakster i bomringen. Dersom luftkvaliteten er dårlig, skal bomtakstene settes opp til fem ganger så høy pris, men ingen får kjøreforbud slik dieselbilistene får i Oslo i dag.

Dermed kan de som absolutt må bruke bilen punge ut, mens andre vil velge å la bilen stå når det koster 165 kroner for en personbil å passere bomringen inn til hovedstaden.

Venter på departementet

Andreas Halse er miljøpolitisk talsmann for Oslo Arbeiderparti. Han mener det burde være enkelt for departementet å godkjenne beredskapstakster i Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

Nå venter politikerne på at ministeren skal godkjenne at de innfører de såkalte beredskapstakstene.

Byrådet i Oslo bekrefter at dersom de hadde hatt lov, ville de heller valgt dette i dag. Dieselforbudet er slik en slags midlertidig ordning til politikerne får på plass det de egentlig vil ha. Men godkjenningen fra Samferdselsdepartementet lar vente på seg.

Bergen fikk godkjenning for samme type ordning like før jul. Derfor forstår ikke miljøpolitisk talsmann i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, hvorfor Oslo må vente.

– Bør gå fort

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor det drøyer. Når man har godkjent det én gang i Bergen, burde det være ganske lett å få det til i Oslo også, sier Halse.

Han mener at høye takster vil være et mer effektivt virkemiddel siden de fleste kjører gjennom bomringen. Samtidig mener han at dieselforbudet som innføres for første gang i Oslo tirsdag, vil være vanskelig å håndheve. Han håper derfor at departementet får fart på arbeidet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skriver i en e-post til NRK at det vil ta noe tid å få på plass beredskapstakstene i Oslo. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Av hensyn til dem i Oslo som sliter med helsa på grunn av den dårlige lufta, bør det gå så fort som bare mulig, sier Halse.

Må ut på høring

Samferdselsministeren skriver i en e-post til NRK at de prioriterer arbeidet med forskriften, men at det vil ta tid å innføre beredskapstakstene i Oslo fordi forskriften også må ut på høring. Han viser til at det tok åtte måneder fra Bergen søkte til forskriften ble vedtatt.

– Med de kravene som foreligger til forsvarlig saksbehandling og offentlig høring av forskrifter, kan det ikke forventes at forskriften for Oslo kan vedtas og gjelde allerede de første månedene i 2017, skriver Solvik-Olsen.