Denne type privat justis, hvor det skjer oppgjør på åpen gate, er et stort og økende samfunnsproblem.

Å bringe med seg og bruke skytevåpen midt i sentrum, er en så alvorlig handling at straffen må være streng, både for å vise allmennheten at dette er helt uakseptabelt og slås hardt ned på, og for at de tiltalte individuelt forhåpentligvis skal forstå alvoret av egne handlinger.