Vil halvere matsvinnet innen 2030

Nordmenn kaster nok mat til å brødfø en million mennesker, ifølge matvarebransjens beregninger. Men i de fleste land i EU har man ikke oversikt over hvor mye som kastes.

Nå har det blitt satt ned en egen ekspertgruppe som skal jobbe mot å nå FNs mål om en halvering av matsvinnet innen 2030.

– I Norge har vi startet veldig tidlig med dette, og har fått til et veldig bra systematisk arbeid. Derfor er vi en av de få landene i Europa som har kunnet dokumentere at vi har kuttet på matsvinnet med ti prosent fra 2010 til 2015, forteller Ole Jørgen Hanssen.

– Norge ligger fortsatt høyt

Hanssen er seniorforsker hos Østfoldforskning som forsker på blant annet matsvinn. Østfoldforskning er med i ekspertgruppen sammen med 34 andre organisasjoner, fordelt på 29 land.

Ole Jørgen Hanssen er optimistisk når det gjelder redusering av matsvinn. Foto: Lotte Olsen / NRK

– Norge ligger fortsatt høyt i forhold til for eksempel Sverige og Finland med tanke på hva vi kaster i husholdningene. Fra 1995 til 2010 hadde vi en jevn oppadgående trend i forhold til hvor mye organisk avfall vi kastet. At vi har klart å snu trenden fra 2010 til 2015 er et resultat av systematisk arbeid, påpeker Hanssen.

Har troen på en halvering

I Norge kaster vi over 300.000 tonn brukbar mat hvert år. Hanssen har troen på en halvering innen 2030.

– Med de relativt små resursene vi har hatt i Norge så tror jeg vi kan halvere matsvinnet, dersom vi får startet en bevegelse. For å få til det må ha vi ha et fortsatt godt samarbeid mellom regjeringen og matsektoren. Jeg tror forbrukerne er motivert til å redusere matsvinnet vårt, så lenge vi forstår hvordan vi kan gjøre det.

Folk fokuserer for mye på datomerkingen mener Hanssen. Foto: Dyveke Wedel Kuløy / NRK

Skal man nå målet innen 2030 må man allerede nå begynne å redusere matsvinnet, og Hanssen har tips til hvordan privatpersoner kan delta i dette.

– Ikke vær så alt for fokusert på datomerking, bruk sansene i stedet. Også må vi bli flinkere til å bruke restematen. Hvis vi for eksempel ser på en plukkanalyse i Fredrikstad mellom 2011 og 2015, så viser den at vi har blitt dårligere til å ta vare på restemat, avslutter forskeren.