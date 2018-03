Tesla holder tilbake biler til Norge

– Jeg har nettopp bedt teamet vårt om å senke farten på leveranser, skriver Elon Musk i en Twitter-melding.

NRK har de siste ukene skrevet om hvordan Tesla har fraktet biler til Norge. I løpet av to uker har åtte bilfraktere som transporterer de populære elbilene inn i landet blitt stanset og fått kjøreforbud av Statens vegvesen. I tillegg var én transport involvert i en ulykke på E6 nord for Moss. Bilfrakterne er dessuten miljøverstinger, ifølge Lastebileierforbundet.

Tesla-sjefen Elon Musk skriver om transportproblemene i Norge på Twitter. Foto: NRK

Siden har utenlandske medier meldt nyheten om transportproblemene i Norge, som nå har nådd Teslas toppsjef.

– Det er klart at vi overgår lokal logistikk med vår produksjon og levering i store forsendelser. Kundetilfredshet og sikkerhet betyr mer enn noen ekstra biler dette kvartalet, skriver Musk videre i tweeten.

Musk sin melding er et svar til nettstedet Electreks dekning av saken. Det er et nyhets-nettsted som fokuserer på alternativer til fossilt brensel og transport.

Har fått beskjed om å rydde opp

Vegdirektøren ba denne uken Tesla rydde opp i de farlige biltransportene på norske veier. Fredag morgen reiste to kontrollører fra Statens vegvesen på Svinesund til Göteborg havn for å informere og se på kjøretøyene som sto klare for å lastes opp med Teslaer.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Motors i Norge har fortalt at ruten bilene blir fraktet nå er en midlertidig løsning. Vanligvis sendes bildene til båthavnen i Drammen, men på grunn av kapasitetsutfordringer har de hatt en midlertidig løsning hvor bilene kommer til Göteborg havn, og fraktes videre på E6 inn i Norge.

Slik så en trailer fullastet med Teslaer ut, etter å ha kollidert på E6 tidlig i mars. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Administrerende direktør Geir A. Mo i Lastebileierforbundet har tidligere fortalt NRK at han mener det er en skandale at Tesla bruker miljøverstinger som transportører.

– Det er så oppsiktsvekkende at jeg ikke vet om jeg skal le eller gråte. Det er helt utrolig at Tesla, som har det omdømmet og fokuset de har, gir totalt blanke i hvem som transporterer bilene deres til Norge.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Motors i Norge har ikke besvart NRKs henvendelser søndag.