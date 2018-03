Tesla frakter bilene på miljøverstinger

– Det er så oppsiktsvekkende at jeg ikke vet om jeg skal le eller gråte, sier administrerende direktør i Lastebileierforbundet, Geir A. Mo.

Torsdag fikk to trailere med nye Teslaer kjøreforbud på Svinesund. En tredje kolliderte på E6 i Østfold.

Geir A. Moe i Lastebileierforbundet reagerer på hvilke lastebiler som får levere Teslaer til Norge.

Godt synlig i frontruta på traileren som kolliderte, er det klistret et merke som viser at trekkvogna faller inn under kategorien Euro 3.

– De er blant de mest forurensede bilene man kan få tak i. De slipper ut en hel haug med forurensning. Det er helt utrolig at Tesla, som har det omdømmet og fokuset de har, gir totalt blanke i hvem som transporterer bilene deres til Norge, sier en opprørt Mo.

Utslippskravene til nye kjøretøy har blitt stadig strengere siden de første Euro-kravene ble innført tidlig på 1990-tallet. Euro 3 ble innført i 2001, mens standarden i dag er Euro 6.

– Disse bilene var absolutt ikke siste skrik og jeg blir ikke overrasket om det er Euro 3. Det er snakk om vanvittig store utslipp i forhold til dagens standard. Det er en vesentlig forskjell, bekrefter leder for utekontrollen i Statens vegvesen på Svinesund kontrollstasjon, Øyvind Grotterød.

To biltrailere med nye Teslaer fikk kjøreforbud på grunn av dårlige dekk og overlast på Svinesund torsdag. Biltrailerne er miljøverstinger. Foto: Statens Vegvesen

– Kun en midlertidig løsning

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Motors i Norge viser til tidligere svar han har gitt til NRK når vi stiller spørsmål rundt valget av transport.

– Tesla setter sikkerheten først, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme. Vi vil følge opp denne saken med selskapet som er ansvarlige for lastebilene.

Han legger til at dette kun er en midlertidig løsning, ettersom bilene vanligvis sendes til båthavnen i Drammen.

– Generelt transporteres våre biler via Drammen havn. På grunn av kapasitetsutfordringer ved havnen har vi blitt nødt til å finne en midlertidig løsning hvor noen biler rutes via Sverige, sier han.

Mo mener derimot at Tesla selv må ta skylden for hvilke selskap de velger å bruke for å transportere sine biler.

– Det er en skandale. De har rett og slett ikke gjort jobben sin. De har lukket øynene for en vesentlig del av kjeden, nemlig hvordan bilene kommer ut på markedet. Det er oppsiktsvekkende, sier Mo.