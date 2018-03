Vegvesenet kontrollerer Tesla-transportører i Göteborg havn

Torsdag kontaktet Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Tesla Motors i Norge for å få slutt på at vogntog i svært dårlig teknisk stand kommer inn over grensen på Svinesund.

Vegdirektøren ba om at forholdene umiddelbart blir rettet opp i, da de påviste feil og mangler har stor betydning for trafikksikkerheten på norske veier, melder Vegvesenet i dag.

Senest på torsdag ble en bilfrakter stanset på Taraldrud i Oslo, med svært dårlige bremser og sommerdekk på tilhengeren. Den var lastet med flere tunge Tesla elbiler.

Tesla i Norge har forklart at de har hatt problemer med å skaffe nok fraktekapasitet fra Drammen havn, og at det er grunnen til at de har måttet ta biler inn via Göteborg.

Det er frakten herfra til Norge som delvis har skjedd med svært dårlige østeuropeiske bilfraktere.

Nå er det altså en avtale mellom Tesla og Statens vegvesen om at det sendes norske kontrollører til Göteborg for å forsøke å stanse de dårlige kjøretøyene der.

Tesla beklaget transportene

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen krevde torsdag at Tesla umiddelbart stanser de farlige fraktene av biler fra Göteborg til Norge. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

Ifølge Vegvesenet har Teslas ledelse beklaget sterkt det som har skjedd, og informerte Vegdirektøren om at de allerede har tatt grep.

De lovet å gjøre alt som skal til for å rydde opp og sikre en forsvarlig transport av egne biler inn i landet, men ba også om bistand fra Vegvesenets kontrollører.

– Teslas ønske er at vi stiller med folk i Göteborg et par dager, der opplastingen skjer. Dette for å inspisere og for å overføre kunnskap om tekniske forhold som må være ivaretatt før vogntogene ruller ut på veiene. Vegdirektøren stilte seg positiv til forslaget, skriver Vegvesenet.

God dialog med sjåførene

Fredag morgen reiste to kontrollører fra Statens vegvesen på Svinesund til Göteborg havn for å informere og se på kjøretøyene som sto klare for å lastes opp med Teslaer.

En av dem er Jon Reidar Vestby, som i 10-tiden fredag formiddag sier at det sto flere bilfraktere klare for å laste opp tunge elbiler og kjøre dem til Oslo.

En av dem var norsk, en svensk, en dansk og to av dem fra Litauen, der alle de dårlige frakterne har kommet fra.

– Vi går over kjøretøyene nå og har god dialog med sjåførene. Nå står det fem lastebiler og laster. Begge de to litauiske er vi kjent med fra før etter kontroller på Svinesund. En av dem fikk kjøreforbud på grunn av sommerdekk og behov for reparasjon. Nå ser den ok ut.

Vestby forteller at den andre litauiske bilfrakteren ser grei ut, og er av euro 5-klasse. Det vil si en relativt ny bil med lavere utslipp. Sjåføren forteller at det er hans første tur til Norge.

Svenske myndigheter fraværende

I Sverige er det politiet som har ansvaret for teknisk kontroll av kjøretøy langs veien.

Men den svenske Polisen er ikke involvert i kontrollene på Göteborg havn, selv om kjøretøyene skal ut på svenske veier og kjøre de 19 milene til norskegrensen.

Fagleder for utekontrollen på Svinesund, Øyvind Grotterød, sier det etter hvert ble nødvendig å finne løsninger som stanset de dårlige transportene med Teslaer.

– Vi holder på med kontroller på Svinesund hver dag og så at dette utviklet seg negativt. Vi ønsker ikke disse kjøretøyene ute på norske eller svenske veier. Derfor tok Vegvesenet kontakt med Tesla for å finne løsninger, sier Grotterød.

Følges opp etter påske

Det er også avtalt at Vegdirektøren og Tesla skal ha et møte etter påske for å informere om status i biltransportene og for å oppsummere hvilken effekt det har hatt å sette inn kontrollører i Göteborg.

NRK har så langt ikke fått noen kommentar fra Tesla i Norge.