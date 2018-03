Frakter Teslaer med dårlige trailere

Det var på vanskelig snøføre torsdag ettermiddag at en biltrailer med nye Tesla-biler var involvert i en kollisjon med en mindre varebil på E6 nord for Moss.

Ifølge politiet har de to bilene ligget ved siden av hverandre på motorveien da uhellet skjedde.

Det øvre bildekket lå på skrå etter at et stag knakk i kollisjonen på E6. To andre trailere med Teslaer fikk kjøreforbud på Svinesund på grunn av dårlige dekk og overlast. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Da politiet kom på stedet fikk traileren med Teslaer kjøreforbud på grunn av manglende lys, og den hadde fått en større skade foran.

I morges sto traileren parkert på Sonsveien stasjon i Vestby og hadde skader på alle kanter. Et stag som holder det øvre bildekket oppe hadde knekt, og alle kjørelys bak manglet.

Det øvre bildekket hang på skrå, med en stor og tung Tesla X oppå.

Flere trailere med Teslaer stanset

Statens vegvesen hadde kontroll av tunge kjøretøy inn i landet torsdag ettermiddag, og stanset også to andre øst-europeiske biltrailere lastet med nye Tesla-biler.

Begge fikk kjøreforbud på grunn av for dårlige dekk, og en av dem fikk gebyr for overlast.

To biltrailere med nye Teslaer fikk kjøreforbud på grunn av dårlige dekk og overlast. En tilsvarende trailer kolliderte senere på E6, mens en fjerde ikke ble kontrollert. Foto: Statens Vegvesen

– Vi så fire slike biltrailere med Teslaer som vi interesserte oss for, men fikk bare stanset to av dem, sier leder for utekontrollen i Statens vegvesen på Svinesund kontrollstasjon, Øyvind Grotterød.

En av de fire som fortsatte, havnet altså i en kollisjon rett nord for Moss. En tom biltrailer kom i morges for å overta lasten og frakte de nye bilene videre.

I Tesla Motors i Norge svarer kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland at de er opptatt av sikkerhet.

– Tesla setter sikkerheten først, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme. Vi vil følge opp denne saken med selskapet som er ansvarlige for lastebilene, skriver Roland i en melding til NRK.

Oppdrag dumpes i markedet

Tesla Motors ønsker ikke å si hvordan deres biler havner på dårlige østeuropeiske trailere på vei til Norge, eller hvor de kommer fra. De vil i det hele tatt ikke kommentere forhold rundt transportene.

Ifølge Øyvind Grotterød i Statens vegvesen er det vanlig at transportoppdrag «dumpes» i markedet i Europa.

Teslas kommunikasjonssjef i Norge, Even Sandvold Roland, sier de kommer til å følge opp saken med de dårlige trailerne som kom med nye Tesla-biler. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

– Det er gjerne et transportfirma som får oppdraget, som i neste omgang legger det ut på nettet, slik at de finner den som kan utføre oppdraget billigst mulig, sier Grotterød på generelt grunnlag.

Han kan ikke kommentere om dette er tilfellet når Tesla frakter sine biler til Norge.

Har ansvar

Lastebileierforbundet mener at Tesla har et ansvar for å sørge for at transporten av deres biler skjer på en ordentlig måte, og at krav til trafikksikkerhet og tryggheten til sjåførene ivaretas.

Slik så biltraileren ut i fronten etter kollisjonen på E6. To andre lignende trailere med Tesla-biler ble stanset på Svinesund med dårlige dekk. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Som transportkjøper skal man sikre at underleverandører tar kvalitetsansvaret på alvor. En lovendring i fjor sier at nå kan også avsender og mottaker bli delaktig i skyldspørsmål ved uhell med transporter, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Lastebileierforbundet.

Han peker på at et selskap som Tesla ikke kan inngå avtaler som fritar dem for ansvaret for transportene av biler.