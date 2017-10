Slik laget de snømennene i «Snømannen»

Onsdag kveld er det verdenspremiere på Hollywood-filmen «Snømannen», som er basert på Jo Nesbø sin krimroman om politietterforsker Harry Hole fra 2007.

Snømennene, som naturlig nok har en sentral rolle i filmen, er laget av Thomas Orderud og en gjeng med barn fra hans lokalmiljø i Trøgstad.

– Vi måtte finne ut av hva slags snømenn tiåringer lager. Derfor valgte vi å samarbeide med femteklasse på Havnås skole. De fikk lage snømenn, før vi tilpasset dem sammen med folk fra produksjonen. Det var en løsning som passet, sier Orderud som driver Design Ice.

Elever ved Havnås skole ruller snømenn til Hollywood-produksjonen av Snømannen. Foto: Thomas Orderud/Design Ice

Ekte snø

Alle snømennene i filmen er laget av ekte snø og ikke isopor som man kanskje kunne tenke seg. Både snøen og snømennene ble laget i Østfold, før de ble fraktet rundt til Oslo, Bergen og Rjukan der innspillingen har funnet sted.

Tre av snømennene ute på opptak på Ulriken i Bergen. Foto: THOMAS ORDERUD/DESIGN ICE

Orderud sier at regissør Tomas Alfredson hadde et klart ønske på hva han ønsket av snømennene.

– Han ville ha et skummelt uttrykk. Vi laget rundt 12–15 snømenn, men ikke alle ble brukt. Noen av dem smeltet og andre gikk i stykker, forteller han.

Det er også et hus i filmen som har sin opprinnelse i Trøgstad. Produsentene falt pladask for det falleferdige gamle huset da de rullet snømenn.

– Det er et eldre hus som synger på siste verset. De fikk se det da de var hos oss og de syntes at det var perfekt til filmen. De kjøpte rett og slett hele inventaret. Det var spennende å se hvordan det ble seende ut i filmen, sier Orderud.

Her «dør» snømennene utenfor frysehallen til Design Ice i Trøgstad. I bakgrunnen sees huset som produksjonsselskapet kjøpte for å bruke inventaret. Foto: THOMAS ORDERUD/DESIGN ICE

Uenig med anmelderne

Alfredsons filmatisering av «Snømannen» ble plukket sønder og sammen, og tildelt terningkast to i nådeløse anmeldelser fra NRK, Adresseavisen og VG.

Regissøren sier selv til NRK at arbeidet med å lage filmen var vanskelig på grunn av for kort tid til opptak.

Thomas Orderud (t.v.) og Emma Andersson fra Design Ice sammen med regissør Tomas Alfredson og en av Orderuds snømenn på førpremieren av Snømannen. Foto: Privat

– Vi hadde en altfor kort opptaksperiode i Norge. Vi fikk ikke med oss hele historien, og da vi kom til klippebordet, oppdaget vi at det var mye som manglet. Det er som når du legger et stort puslespill, og så mangler du biter som gjør at du ikke ser hele bildet, sier Alfredson.

Thomas Orderud fikk se filmen på festpremieren tirsdag kveld. Han synes resultatet har blitt bra.

– Det er jo en film i Harry Holes verden, som ikke akkurat er oppmuntrende, så sånn sett er det ingen feelgood-film. Jeg synes det var en bra film, selv om jeg kanskje er inhabil, ler han.