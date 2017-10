Billettene til forestillingen er revet vekk. Kinosjef Endre Knutsen sier dette er kjempestort for både ham og lokalsamfunnet.

– Når Hollywood har spilt inn en film på Rjukan må vi jo feire det med en folkefest. Det gjør vi ved å kjøre utekino. Da har vi plass til mange fler enn i kinosalen, sier han.

Reiselivssjef Ingrid Fagerberg og kinosjef Endre Knutsen gleder seg til kveldens premiere. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Storskjermen på torget er 9 meter høy, 17 meter bred og henger på en 12 meter høy rigg. Sannsynligvis er det landets største filmlerret. Foran skal det settes opp tusen stoler.

Statister

På Rjukan er det mange som er ekstra spente før kveldens visning av «Snømannen». Karin Kolstad var med som statist på Holmenkollen hotell i Oslo. Hun forteller at det ble mye venting, men også mye moro.

– Det er veldig spennende å se hvordan de jobber med film. Det er ikke rart det er dyrt! Jeg er kjempespent på om jeg i det hele tatt er kommet med på filmen, sier hun.

Karin Kolstad og Terje Lie er begge statister i filmen. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Det samme er Terje Lie. Med to statistroller har han dobbel sjanse til å dukke opp på lerretet. Først byttet han ut vaktmesterrollen ved Rjukan Næringspark med rollen som sivil politimann. Innspillingen foregikk på Vemork i et forferdelig snøvær.

– Senere fikk jeg spørsmål om jeg ville komme til Frognerparken og være jogger. Den dagen var det 15 kuldegrader og masse snø og jeg hadde joggesko hele dagen. Det er sjelden jeg har frosset så mye, sier han.

Filmen har fått dårlige anmeldelser. NRK og Adresseavisen har gitt terningkast to og kaller den ulekker, pinlig og kjedelig. Det bryr ikke statistene seg om.

– Nei, det har skjedd før at filmen får dårlig kritikk av forståsegpåere, mens den blir godt mottatt hos publikum, sier Karin Kolstad.

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland håper filmen vil sette Rjukan på det internasjonale filmkartet en gang for alle. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Rjukan på filmkartet

Det er ikke første gang det spilles inn film på Rjukan. I 1965 var det «Heroes of Telemark», i 2015 serien «Kampen om Tungtvannet» og nå «Snømannen». Ordfører Bjørn Sverre Birkeland håper filmen vil sette Rjukan på det internasjonale filmkartet en gang for alle.

– Vi ønsker at Rjukan og Tinn skal bli en stor ny internasjonal filmlocation. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra filmselskapene om at Rjukan er et sted som er verdifullt for dem, sier Birkeland.

Reiselivssjef Ingrid Fagerberg tror naturen er mye av grunnen til at Rjukan er attraktiv for Hollywood.

– Du står midt i Verdensarven. Bare naturen her gjør at de vil komme hit. Vi har dype daler, høye fjell, vidde og vann. Alt ligger veldig godt til rette innenfor korte avstander, derfor er vi veldig attraktive som location, sier hun.

