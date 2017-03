– Jeg ønsker å rette pekefingeren mot både de som bestiller og de som lager slike låter, forteller Trygve Skaug, som først ga uttryk for sin irritasjon i et Facebook-innlegg torsdag.

Trygve Skaug fortalte i et Facebook-innlegg at han håper russen tenker mer over hva de gjør. Foto: SKJERMDUMP/FACEBOOK

Tekstforfatteren delte en kronikk fra Bergens Tidende med tittelen «En råtten russekultur» og skrev:

«Jeg blir så lei meg. Skuffet over medmenn. De er ikke barn, disse russegutta. De har stemmerett. De skal få døtre selv.» og «Jeg spytter på dere, grovisrusselåtskrivere. Jeg spytter på dere, grovisrusselåtkjøpere».

Beklager

Russelåten til The Sopraonas har skapt mange reaksjoner. Foto: Skjermdump/Youtube

En av russelåtene som har fått kritikk, er låten til Askim-gjengen The Sopranos. Tekstlinjen «Søstera di er passe brisen da, skjenker hu så drita at nei blir til ja», har vakt reaksjoner.

I videoen, som nå er fjernet fra Youtube, brukes en omskriving av en Amnesty-kampanje. «Nei er nei. Voldtekt=sex uten samtykke» ble endret til «Nei er ja. Voldtekt=sex når man har lyst».

Russen ønsker ikke å kommentere saken, og viser til leserinnlegget de skrev i Smaalenenes Avis. Men produsentene Baronen og Tjuven beklager.

– Spesielt til Amnesty. De gjør en god figur, og er utrolig viktige i samfunnet vårt. Denne låten handler ikke om hvordan hverken russegutta eller vi er som privatpersoner. Vi støtter absolutt ikke voldtekt, skriver de til NRK.

Tekstlinjen «Nei er ja,» har fått mye kritikk. Foto: Skjermdump/Youtube

Brøt samarbeid

Også den bergenske russebussen «Playboy 2017» har vært i hardt vær. Låta de kjøpte av Solguden og Mannen omtaler blant annet sex med en 13-åring.

Tirsdag brøt russen samarbeidet med låtskriverne.

– Vi på Playboy 2017 har aldri hatt et ønske om å bli assosiert med, eller å bagatellisere eller oppfordre til verken pedofili eller voldtekt. Det er viktig å presisere at vi ikke ser på kvinner som sexobjekt, og vi vil heller ikke være representanter for kvinnesynet som kommer til uttrykk i denne sangen, skriver de i en pressemelding.

Inviterer til samarbeid

Trygve Skaug har selv gjort det stort som tekstforfatter. Gjennom hele 2016 var han på bestselgerlisten til norsk lyrikk.

Han synes melodien i mye av den kritiserte russemusikken er bra.

– Men tekstene er helt forferdelige. Vi har alltid hatt griselåter, men ikke sanger som forherliger incest og overgrep mot barn. De kan si at dette er sjargongen blant dem på bussen, men musikken ender opp på Youtube og Spotify. Man legger det ut offentlig og knytter seg til noen standpunkter.

Han mener det ikke er tekstene som gjør sangene populære, og at de hadde fungert like bra med en annen tekst. Det er Baronen og Tjuven uenige i.

– Nei, de hadde nok ikke blitt det, for da hadde ikke media plukket dem opp. Men hvis Skaug tenker at de ville blitt det, så kan vi jo la han skrive på neste låt. Vi er åpne for nye samarbeid.