– Det er en russesang, og vi ba sangprodusenten om å ha provoserende tekster, sier en representant fra russebilen «The Sopranos 2017» til Smaalenenes Avis, som først omtalte saken.

I låten, som er produsert av Baronen og Tjuven, synges det blant annet:

«Søstera di er passe brisen da, skjenker hu så drita at nei blir til ja».

Smaalenenes Avis har vært i kontakt med produsenten, som bare vil bli navngitt som «Baronen».

– Russelåter er en egen kunst som media ikke forstår. Når det gjelder innholdet, utfyller vi bare russens ønsker og utviser ytringsfrihet, fortalte han til avisen.

En annen tekstlinje i sangen lyder:

«Er du over 40 kilo får du ikke p*** i natt».

De aktuelle russeguttene har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag kveld.

Amnestykampanje manipulert

I musikkvideoen til låten brukes en manipulert tekstplakat fra Amnestys voldtektskampanje rettet mot russ.«Nei er nei. Voldtekt = sex uten samtykke» er endret til «Nei er ja. Voldtekt = sex når man har lyst».

NEI ER JA: Amnestys opprinnelig kampanje sier at Nei er nei. Foto: Skjemdump/Youtube

– Vi tar sterkt avstand fra budskapet i låten og vi har bedt dem fjerne kampanjelogoen vår. Det er synd at de velger å fronte slike holdninger til unge mennesker på fest, som er de som statistisk sett er mest utsatt for å bli voldtatt, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs til Smaalenenes Avis.

Generalsekretæren sier videre til avisen at Amnesty ellers er imponerte og stolte over det engasjementet russen har vist med «Nei er nei»-kampanjen.

– Må ha en holdningsendring

REAGERER: Politiker Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) mener holdningene som kommer frem i sangen er drøye. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Min første reaksjon er at det her ikke er greit. Vi har alle et ansvar for hvordan vi uttrykker holdninger. Her syns jeg at man går ganske langt over streken, sier politiker og stortingskandidat for Arbeiderpartiet Østfold, Elise Bjørnebekk-Waagen til NRK.

– Hvorfor gjorde vi det? For at folk som ikke er russ skal bli sint? Nei. Vi gjorde det fordi russen liker drøye sanger, fordi det er en gang i livet vi kan slå oss maksimalt ut og ha det gøy, skriver en representant for russeguttene i en tekstmelding til Smaalenenes Avis.

Russelåten er ikke den første som vekker reaksjoner. Bjørnebekk-Waagen tror mange ungdommer tar avstand til den type holdninger som kommer frem i sangene.

– Det er mange oppgående ungdommer som selv er russ, her har de en glitrende anledning til å ta avstand selv. Å si at dette ikke er greit, og ikke bestille den typen russelåter.

Onsdag kveld har russeguttene skrevet et leserbrev til Smaalenenes Avis, hvor de skriver at de angrer og at sangen vil bli fjernet fra Spotify og Youtube.