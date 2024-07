Håndballjentene skaper stort engasjement under OL. Til nå har de to gull, to sølv og tre bronse. Husker du hvor de tok den siste gullmedaljen? 🌎

4/10 Sunniva Hofstad

Trønderen skriver norsk boksehistorie. Foto: Mathias Mikalsen

I år kan man se Sunniva Hofstad i bokseringen i Paris 🥊 19-åringens deltagelse i OL fører til et lite stykke idrettshistorie – hvorfor det?