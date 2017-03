Politi og rektor hudfletter russelåt med overgrep-strofer

Er du tretten, er du med / når du suger, så gå ned Russelåten «Playboy 2017»

Slik er en av strofene på russebussen «Playboy 2017» sin nye russelåt. Sangen, som er produsert av Solguden og Mannen, høster alt kritikk.

– Russen sier at dette er til tolkning, men slik jeg oppfatter det synges det om straffbare ting. De snakker om sex og 13-åringer. 13 år er under seksuell lavalder, og seksuell omgang med mindreårige er ikke lov, sier Monica Mørk, leder ved ungdomsseksjonen på Bergen sentrum politistasjon.

Det var Bergens Tidende først omtalte saken.

– Strider mot loven

Dette kan alminneliggjøre sex med mindreårige og narkotikabruk, mener politilederen.

– Jeg tror ikke det er vondt ment, men jeg skulle ønske meg at de var bedre forbilder og ikke brukt statusen de har som russ til å dra inn mindreårige inn i seksualitet og rus, sier hun.

Likevel advarer Mørk mot å skjære alle russ over en kam.

– Politiet forstår at dette er en sang, men innholdet i budskapet strider mot loven og det vi ønsker at ungdommen skal stå for, sier Mørk, som legger til at politiet generelt har et godt forhold til russen.

SKOLE: Noen av de 25 elevene på russebussen går på Amalie Skram videregående skole i Bergen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Forferdelig

Noen av de totalt 25 medlemmene på bussen er fra Amalie Skram videregående skole. En av dem er også russepresident på skolen.

– Det skuffer meg noe voldsomt. De holdningene denne sangen representerer, er rett og slett forferdelig, sier rektor Bjørn Lyngedal ved Amalie Skram videregående skole i Bergen.

Husker ikke hva hun gjorde Russelåten «Playboy 2017»

Lyngedal mener det er spesielt problematisk at en av to russepresidenter på skolen, Ole Sebastian Rolland, er med på bussen.

Overfor BT sier russepresidenten at sangen bare er tull. Til NRK sier Rolland at sangen er laget for å provosere, og at de ikke vil bli assosiert med budskapet, da de ikke står for det.

REKTOR: Bjørn Lyngedal er rektor på Amalie Skram videregående skole. Han mener at russen «bør tenke seg om» når det gjelder valg av russepresident. Foto: Privat

Likevel insinuerer rektoren at presidenten bør gå av.

– Når russepresidenten er med på en slik låt, sliter vi med å samarbeide med russen. Jeg synes at russen på Amalie Skram bør tenke seg om en gang til, sier Lyngedal.

– Du hinter mot at han bør gå. Er det normalt at en rektor kommer med en slik oppfordring?

– Jeg har aldri hørt om det, og hva russen gjør er ikke skolens anliggende. Men skal vi få til et godt samarbeid, må forutsetningene være til stede, sier Lyngedal.

Vurderer å trekke sangen

Russepresidenten tar nå selvkritikk for sangen.

– Kritikken er helt på sin plass. Vi har ikke ment noe annet med dette enn humor. Det er kanskje ikke morsomt i seg selv, men forunderlig at folk tar slike sanger seriøst. Det er en slags parodi av selve russebusskulturen. Vi synes busskulturen er skikkelig teit, og har derfor prøvd å gjøre narr av den, sier Rolland.

Han sier at bussen nå vurderer å trekke sangen, som de har brukt i underkant av 50.000 kroner på å få produsert.

NRK har prøvd å få kontakt med sjefen for russebussen «Playboy 2017», men ikke lykkes med det.