Legger seg flate etter russelåt med overgrep-strofer

I en felles pressemelding skriver medlemmene av russebussen:

«Etter flere hektiske dager med diskusjoner om hvordan vi skal løse den pinlige situasjonen vi har skapt for oss selv, ønsker vi nå å komme med en forklaring på hvordan 25 relativt oppegående gutter kunne finne på å godkjenne publiseringen av en låt med et budskap som ikke står i stil med våre egne holdninger og verdier».

Det er låtskriverduoen Lasse Hagejordet og Benjamin Strand, kjent under artistnavnet «Solguden og Mannen» som skrev den omstridte låten på oppdrag fra russebussen i Bergen.

I et intervju med Kulturnytt på NRK P2 på mandag uttalte de at musikk og tekst ble til i et tett samarbeid med oppdragsgiverne:

– Det var et stort feilgrep og lite gjennomtenkt. Derfor har vi forsøkt å ordne opp i det så raskt som mulig i ettertid. Samtidig ønsker russen låter som er drøyere og drøyere. De ønsker tydeligvis låter som er mer populære enn andre.

AMALIE SKRAM VIDEREGÅENDE SKOLE I BERGEN: Bussen er en såkalt blandingsbuss, hvor elevene kommer fra flere skoler, blant annet Amalie Skram videregående skole i Bergen. Foto: Hordaland fylkeskommune

Sex med 13-åring

I låten blir sex med en 13-åring omtalt. I ettertid er teksten blitt endret til sex med en 17-åring. Dette er likevel ikke nok for medlemmene av russebussen.

– Vi på Playboy 2017 har aldri hatt et ønske om å bli assosiert med, eller å bagatellisere eller oppfordre til verken pedofili eller voldtekt. Det er viktig å presisere at vi ikke ser på kvinner som sexobjekt, og vi vil heller ikke være representanter for kvinnesynet som kommer til uttrykk i denne sangen, sier Ole Sebastian Rolland.

– Vi tar avstand fra artistene Solguden og Mannen, og har avsluttet samarbeidet med dem på tross av deres nye versjon av låten.

Massiv kritikk

De siste dagene har medlemmene av russebussen vært utsatt for massiv kritikk etter Bergens Tidende først presenterte saken. Både medelever, lærere og politiet har reagert.

– Dette anser vi som positivt. Det viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss, skriver de i pressemeldingen.

De håper årets russ og kommende russekull lærer av deres feil og at sanger av dette slaget ikke lenger blir produsert.

