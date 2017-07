Hendelsen skjedde i ettiden natt til onsdag. Bente Gro Fredh og Ismail Jonathan Sandstad hadde åpne vinduer i huset sitt i Ringgata i Sarpsborg. Vinduene ble lukket da de kjente en ekkel lukt.

– Etter hvert ble det også tungt å puste og vi begynte å hoste. I tillegg ble vi ør i hodet og kvalme. Da ble vi veldig redde og usikre på hvordan vi skulle forholde oss til dette. Vi bestemte oss for å ringe brannvesenet på grunn av lukten, forteller samboerparet.

Ble aldri varslet

Brannvesenet tok saken svært alvorlig og ringte industribedrifta Borregaard, som ligger like ved der de bor. Da brannvesenet ringte tilbake kunne de opplyse at bedriften hadde hatt et utslipp.

– Etter hvert ringte en person fra Borregaard og spurte hvordan vi følte oss. Han sa at vi trygt kunne lufte. Men vi følte det ikke slik der vi satt og var kvalm og hadde tungt for å puste, sier Fredh med fortsatt hes stemme.

I dag føler samboerparet seg fine, men opplevelsen sitter fortsatt i kroppen. De synes det var rart å ikke bli varslet om en slik hendelse.

Skjedde i forbindelse med vedlikehold

Kommunikasjonsdirektør i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, bekrefter at de hadde et utslipp med svoveldioksid i forbindelse med vedlikeholdsarbeid av produksjonsanlegget.

– Vi hadde noen driftsforstyrrelser i noe utstyr som skal rense S02-gass knyttet til cellulose-kokeriet. Det skjedde i forbindelse med nedkjøling av anlegget. Vi fikk en forhøyet utslipp av svoveldioksid i en liten periode, sier han.

Hvor farlig er gassen?

– Det er en gass man skal ha stor respekt for. I store konsentrasjoner er den farlig. Men selv i små konsentrasjoner så merkes den og er ubehagelig. Særlig for astmatikere eller personer som er sensitive for luftveisinfeksjoner er det en ubehagelig gass.

Opptatt av sikkerhet

Det er ikke første gang det er uønskede hendelser hos Borregaard. I 2005 døde ti personer og 55 personer ble smittet etter et legionellautslipp forårsaket av fabrikken. I 2006 glemte de å varsle Statens forurensningstilsyn etter at det ble oppdaget oljelekkasje fra fabrikken. Og i 2015 var det en kraftig eksplosjon som løftet taket av en silo.

Kommunikasjonsdirektøren sier at de setter folks sikkerhet høyt.

– På det forebyggende området har vi jobbet gjennom flere år med å fornye utstyret og skifte utstyr knyttet til SO2. Vi har jobbet mye for å installere bedre overvåkningssystemer slik at vi fort kan få greie på det hvis en situasjon oppstår. I tillegg har vi en høy beredskap hvis noe skulle skje, sier han.