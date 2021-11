Turab (24) ble kalt «gay» fordi han brukte skaut

Meninger. Klestil. Hårfrisyre.

– Mange ungdommer føler i dag på et evig press for å passe inn i mengden. Jeg prøver å gjøre mye rart for å uttrykke meg selv som jeg selv vil, sier Turab Awan.

24-åringen opplever at han ofte må forsvare sin særegne stil. Spesielt i det muslimske miljøet.

Noen kaller han «kulturløs». Andre kaller han for «gay».

– Det er håpløst å prøve å få folk til å ikke si sånne ting, sier Awan.

Han er tydelig på at ordene ikke preger ham.

– Det er veldig mange som er usikre når de sier sånne ting. Vi mennesker har liksom bare bestemt oss for at rosa er for jenter og blå er for gutter.

Awan får ofte blikk når han bruker skaut på hodet. Et plagg som minner om hijab i den muslimske verden.

– Det er spesielt mange muslimske menn som går sammen med sine koner på gata som blir forvirret når de ser meg.

Turab Awan mener det er feil å sortere farger som blå eller rosa etter kjønn. Foto: Peder Emanuel Clark-Utvik

Forsker: Klær er mer sosialt enn identitet

Klesforsker og professor ved OsloMet, Ingun Grimstad Klepp, reagerer sterkt på at personer uten kjennskap til Awan kommenterer stygt.

– Jeg er veldig overrasket, det må jeg si.

Hun har i løpet av sine 25 år som forsker sett at det stilles strengere krav til valg av klesplagg for menn enn for kvinner.

– Den sosiale delen av klærne er viktigere enn vår egen identitet, sier klesforsker og professor ved OsloMet, Ingun Grimstad Klepp. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Bruk av skaut er forferdelig provoserende for mange fordi det forbindes med «feil type» kvinnelighet. Også når menn bruker det, sier Klepp.

Klær er for mange identitet, men forskeren mener samfunnet i altfor stor grad bestemmer hva vi til enhver tid skal ha på oss.

– Hvis vi går i begravelse tar vi på oss mørke klær, slik at andre skal skjønne at vi tar begravelsen på alvor. Den sosiale delen av klærne er viktigere enn vår egen identitet, sier Klepp.

Møter hat med kjærlighet

Turab Awan har foreldre fra Pakistan. I oppveksten ble han slitt mellom to kulturer.

Inspirasjon til hårstilen han har nå, har han hentet fra de første pakistanerne som kom til Norge tidlig på 70-tallet.

– Jeg er ganske bevisst på hvem jeg er og hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Uansett hvor stygg sveisen er, sier Awan.

Turab Awan (24) lager også musikk. – Jeg har alltid opplevd at folk skal peke meg dit jeg skal. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Som et svar til alle de negative tilbakemeldingene la han ut en video på TikTok. Den har til nå blitt sett over 14.000 ganger.

– Jeg prøver alltid å møte folk med forståelse og kjærlighet, i stedet for å disse dem tilbake når de kommer med noe ufint. Kanskje de vil tenke at jeg ikke er så ukul likevel?