«Din jævla guling»

«Kom deg tilbake til chipperlandet ditt»

– Jeg synes det er trist at det er så mye hat ute på sosiale medier. Det virker som folk ikke har noen sperrer på hva de skriver, sier Kent Sørensen.

Som vekter er han trent i å vise ro når det koker rundt ham. Enkelte ganger opplever han stygge episoder.

– Så fort jeg ser hat, så har jeg løsningen med noe humoristisk. Det er viktig å ha roen når du opplever sinne fra andre, sier han.

Sørensen har over 70.000 følgere på TikTok med brukeren «Sikkerhetsproffen» og legger ut videoer av seg selv på jobb.

Hatet møter han her på denne plattformen:

Roses av psykolog

Svarmetoden roses opp i skyene av psykologspesialist Kirsten Resaland.

– Jeg er begeistret for dette! Han gjør en fantastisk jobb i å ta luften ut av ondsinnede spørsmål. Hatten av til ham, sier hun.

Resaland har i mange år jobbet med psykisk helse hos ungdom. Hun mener mange unge mennesker kanskje ikke forstår konsekvensene.

Psykologspesialist Kirsten Resaland har skrevet bøker om ungdommer og psykisk helse. Hun er glad for responsen fra Kent Sørensen. Foto: Privat

– Han hever seg over smålig hets og viser alle andre at mobbing er verdiløst fjas som ikke fortjener å bli møtt med seriøsitet, sier psykologspesialisten.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i sin siste rapport listet opp ulike former for hatmeldinger.

Hele 75 prosent av de hatefulle kommentarene som menn har mottatt kommer fra andre menn, mens 15 prosent kommer fra kvinner.

– De yngste er stort sett ikke ferdig utviklet og vet kanskje ikke helt konsekvensen av å komme med sånne ord til andre. De skriver før de tenker, sier Kent Sørensen.

Han gjør det hyggelig for alle

I den samme rapporten kommer også fram at mange mottar hets på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet eller hudfarge.

I videoen under opplever TikTok-profilen fra Moss dette, men han svarer med humor:

Selv hevder Sørensen at han ikke blir påvirket. Han gleder seg heller over det hyggelige som tikker inn.

– Jeg tenker på andre som opplever disse meldingene, som på toppen av det, ikke har det bra med seg selv, sier Sørensen.

Kent Sørensen sier han aldri blir påvirket av negative meldinger på sosiale medier. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Han tror kanskje pandemien kan være en årsak.

– Jeg jobber med folk hver eneste dag, og ser at folk sliter ekstra om dagen. Hatet kan komme fra at det har vært en to år lang pandemi, sier Sørensen.

Psykologspesialist Resaland mener det er en god måte å ta avstand til de hatefulle kommentarene på.

– Koden han har knekt, er å skjønne at disse kommentarene ikke handler om ham, men om de som sender dem inn, sier hun.