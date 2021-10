Smittebølgen uteble etter festhelga: Jubler over synkende tall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kan slå fast at gjenåpningshelgen ikke medførte noen tydelig smitteøkning, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Tirsdag 4. oktober er det registert under 500 koronasmitta i Norge. Riktignok litt flere enn dagen før, men kurvene peker riktig vei. Smitten synker.

Samtidig varsla regjeringa tirsdag at de vil gi alle personer over 65 år en tredje dose med koronavaksine.

Ni dager siden gjenåpning

Da regjeringa åpna Norge 25. september var det fest i gatene, og lange køer til utesteder i flere av Norges byer.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mente folk fortjente en fest etter halvannet år med pandemi:

Raymond Johansen gleder seg over gjenåpninga. Selv skulle han på bryllup da NRK møtte ham 25. september. Du trenger javascript for å se video. Raymond Johansen gleder seg over gjenåpninga. Selv skulle han på bryllup da NRK møtte ham 25. september.

Ingen tydelig effekt

Men det var også mange som var bekymra: får vi den fjerde bølgen nå?

Det ser ikke ut til å ha skjedd.

– Snarere tvert imot. Smitten fortsetter å gå nedover, det er betryggende. Det betyr at planen vi la til grunn for gjenåpninga fungerer, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Færre innleggelser

Helt siden gjenåpningsdagene har koronatallene sunket. Og det er heller ikke flere som er lagt inn på sykehus.

Også antallet innlagt på intensivavdeling og i respirator går ned.

– Det er omtrent like mange inneliggende på intensivavdelinger nå som for en måned siden, sier Nakstad.

Men gjenåpninga har også en annen effekt.

Stor testnedgang

For langt færre tester seg nå.

Mandagen etter gjenåpningshelga testa over 17.000 seg for korona. Mandag 4. oktober var tallet litt over 6000.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

Tallene inkluderer ikke de som tar selvtester hjemme. Det gjelder for eksempel skoleelever i mange store byer, som Oslo. Og andelen som får positive svar holder seg stabil.

Likevel tyder det lave tallet tester på mørketall, tror Nakstad. Han tror smitten vil vise seg andre steder enn i tallene på smitta framover.

– De neste månedene er det nok først og fremst antallet innleggelser i sykehus og omfanget av smitteutbrudd på sykehjem og skoler som vil gi den beste pekepinnen på smittepresset i samfunnet.

Fester mest

Nesten åtte av ti nordmenn er nå vaksinert, og da regnes barn med. Ni av ti voksne er vaksinert.

Selv om vaksinetallet er høyt er det flest i aldersgruppa 18-44 år som ikke har tatt vaksinen i Oslo.

Også i Bergen har de slitt med at unge voksne ikke møter opp til vaksinasjon.

Mange i denne gruppa har nok tenkt at det ikke er så farlig, tror byråden.

– De opplever nok at de ikke blir så alvorlig syke hvis de blir smitta. Men når det gjelder å være solidarisk overfor dem man kan smitte har det fortsatt stor verdi å vaksinere seg, sier Steen.

Voksne mellom 18 og 44 var også blant dem som feira gjenåpninga hardest.

– De er gruppa i befolkninga som er mest sosiale og reiser mest rundt i byen. Derfor er det ekstra viktig at de som kan vaksinerer seg, sier Steen.

Mange sto i lange køer for å komme inn på utesteder gjenåpngslørdagen. Foto: Anders Gerhardsen / NRK

Ber om respekt

Men normalen er ikke tilbake for alle, minner Oslo-byråd Steen om:

Oslos helsebyråd Robert Steen. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Som samfunn tror jeg vi skal ha respekt for at det er noen mennesker som ikke kan kaste seg ut i festlighetene som alle andre gjør, sier han.

Tross alt har over 860 personer dødd av korona i Norge, og flere tusen har mista jobben eller fått det trangere økonomisk, påpeker han.

– Mange lider av ettervirkningene etter pandemien. De må vi også være flinke til å huske på, når åpningen er et faktum og euforien glir over oss.