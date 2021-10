FHI vil gi ekstra koronavaksine til eldre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) kom måndag med eit råd om at ein bør vurdere ein tredje dose med Pfizer for alle personar over 18 år, seks månader etter at dei har fått andre dose.

Dette skal vere ein «booster»-dose for å halde effekten av vaksinen ved like hos personar som allereie har hatt ein effekt av ho.

I tillegg meiner dei at personar med immunsvikt bør få ein ekstra dose med Pfizer eller Moderna minst 28 dagar etter andre dose.

Til dei eldste først

I FHIs faglege grunnlag rår dei til ein oppfriskingsdose til dei eldre aldersgruppene. Dei foreslår to alternativ der begge startar med vaksinasjon av aldersgruppa 85 år og eldre og bebuarar på sjukeheim.

I det eine alternativet ønsker dei ei ny vurdering før anbefalinga blir utvida til 75-84-åringane og deretter 65-74-åringane.

I det andre alternativet anbefaler dei ei stegvis vaksinering av dei same aldersgruppene utan krav om ny vurdering i forkant.

Det er eit vilkår at vaksinen som blir brukt som boosterdose, er godkjent til formålet av EMA.

Dette blir truleg eit tema når helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet møter pressa klokka 14 tysdag.

Noreg gir allereie denne tredje dosen til grupper som er spesielt utsette. Dette blir rekna som ein del av grunnvaksinasjonen.

Nedgang i antistoff

Ein av grunnane til at det kan vere aktuelt med ein tredje dose, er at studiar viser ein kraftig nedgang i antistoff sju månader etter vaksinedose to.

I ei svensk undersøking var berre 15 prosent av antistoffa igjen hos deltakarane når det hadde gått sju månader.

Fleire land er allereie i gang med å sette tredje-dosar av vaksinen. Israel var tidleg ute med å tilby dette, og både USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia er blant landa som har følgd etter.

I Noreg har det vore ein debatt om også vi skal gi dette tilbodet. FHI har sagt at dei har ønskt seg meir informasjon før dei har ville gi råd om at fleire skal få tilbodet.