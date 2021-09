Vaksinerer her for å nå yngre voksne: – Hvorfor kommer de ikke?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En av de som møtte opp på kjøpesenteret Øyrane torg og benyttet seg av "spesialtilbudet" onsdag, var 17 år gamle Henrik Eide Hægland.

– Jeg er litt bekymret for om det blir bivirkninger, sa han før stikket i dag.

I hans aldersgruppe er rundt 41 prosent fullvaksinerte, viser ferske tall fra FHI.

– Nå snart vil de fleste være vaksinerte, så det er kjipt å være en av de siste. Det var iallfall deilig med første dose nå, sier 17-åringen.

67 prosent av alle i Norge er fullvaksinert. 82 prosent av befolkningen over 16 år er vaksinert med to doser.

Men vaksinasjonen går tregere og tregere. I går kom nyheten om at nordmenn kan velge mellom Moderna eller Pfizer. Dette håper myndighetene skal få opp farten.

STIKK: 17 år gamle Henrik Eide Hægland hadde med seg sin mor Solveig Eide da han fikk første vaksinedose onsdag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Går tregere

Gruppen over 16 som ikke er fullvaksinerte, teller nesten 800.000.

Bergen må fullvaksinere rundt 20.000 flere for å nå målet på 90 prosent fullvaksinerte voksne.

– Derfor prøver vi oss på kjøpesentrene i forskjellige bydeler, sier Hossein Terrani, driftsansvarlig for vaksinestasjonene i Bergen.

Et av kjøpesentrene er Øyrane torg i Arna bydel.

– Noen har kanskje ikke anledning eller mulighet til å komme til sentrum, sier Tehrani.

Aldersgruppen som skiller seg ut

Blant de som Bergen gjerne vil gi vaksiner, er de mellom 25 og 40.

Dette er gruppen med lavest vaksinedekning blant voksne nordmenn. 26 prosent av kvinnene og 30 av mennene i aldersgruppen er ikke fullvaksinerte.

I Bergen fikk denne gruppen tilbud om første vaksinedose i juli, men mange har altså ikke kommet for å få andre dose.

– Vi klør oss i hodet. Hvorfor kommer de ikke? De er nå godt innenfor tidsintervallet, sier Tehrani.

YNGRE VOKSNE: Driftsansvarlig for koronavaksineringen i Bergen, Hossein Tehrani, ønsker at flere yngre voksne tar vaksinen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Fremmedarbeidere og gravide

Heller ikke FHI er sikre på hvorfor denne gruppen skiller seg ut, men assisterende direktør Geir Bukholm har noen teorier.

– Det er gruppen som fikk senest tilbud, sier Bukholm.

Han tror noe av grunnen kan være det blant de mellom 25 til 40 er flest fremmedarbeidere. De kan være fullvaksinerte i utlandet uten at det er registrert i Norge.

– I gruppen vil det også være en andel gravide kvinner, som kan ønske å vente med vaksinering til de er lenger ute i svangerskapet, sier han.

TILTAK: Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, tror pop-up-vaksinering er et av flere gode tiltak. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Nyttig å oppsøke store arbeidsplasser

Bukholm tror pop-up-vaksinasjon kan et av mange gode tiltak som er effektive nå som vaksineringen går saktere.

– Kommunene må være enda mer på for å oppsøke folk der de er og legge til rette for at de kan få vaksinen i en travel hverdag, sier han.

Han mener det er realistisk at Norge skal nå målet at 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert. FHI er ifølge Bukholm nesten daglig i dialog med kommuner for å gi rom om alternative vaksinearenaer.

– Det kan være nyttig å oppsøke store arbeidsplasser. Dette gjelder særlig arbeidsplasser der det er arbeidskraft fra utlandet, sier Buholm.