Ny rapport: Økning i kriminaliteten blant de yngste i Oslo

– Dette er en negativ utvikling. Den må møtes med samlet og forsterket innsats, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

Den årlige rapporten fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt viser at etter et fall i omfanget av ungdomskriminaliteten i pandemiårene 2020 og 2021, er den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo nå tilbake på og over gamle nivåer.

Det er flest anmeldelser for mindre alvorlig vold. De mest alvorlige voldssakene utgjør bare en liten andel av anmeldelsene.

– Disse tallene viser at vi må gjøre mer

– Det er nødvendig med et styrket politi, men for denne aldersgruppen er det ekstra viktig med forebyggende arbeid.

NEGATIV: Utviklingen går ikke i den retningen byrådsleder Eirik Lae Solberg ønsker seg. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

For noen betyr det tett oppfølging person til person, mens det for andre holder med generelt forebyggende tiltak som å tilby barn og unge sommerjobber og fritidsaktiviteter, mener Lae Solberg.

Han sier det over flere år er det blitt satt inn mange gode tiltak for å bekjempe ungdomskriminaliteten.

– Men disse tallene viser at vi må gjøre mer, sier han.

Han varsler flere og større tiltak fremover. Tre av dem er:

Å styrke skolen.

– Skolens økonomi vil bli styrket, vi gjorde det i budsjettet for 2024 og har også lagt det inn i budsjettet for 2025. I tillegg vil skolehelsetjenesten satses på, sier Lae Solberg. En ordning der alle barn i Oslo kan delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

– Det er viktig for at barn skal ha andre arenaer å lykkes på, slik at de kan føle stolthet over å få til noe bra, sier Lae Solberg. Oslo kommune har et eget program som skal hjelpe mennesker ut av kriminalitet.

– Det er også viktig å hjelpe barn som allerede har havnet i kriminalitet ut av det miljøet. Der har vi Exin-programmet , som er vellykket, og som vi må satse videre på, sier Lae Solberg.

97 % av barn og unge er ikke registrert med kriminalitet

Det er blant barna som er mellom 10 og 14 år gamle at det er stadig mer kriminalitet. I denne aldersgruppen er det nå mer kriminalitet enn det var før pandemien.

For ungdommen i alderen 15–17 år er antall anmeldelser på nivå med 2019, altså før pandemien.

Rapporten viser at de fleste anmeldelser for fysisk vold er for kroppskrenkelse, og de mest alvorlige voldssakene utgjør en liten andel av anmeldelser for fysisk vold.

Men de aller fleste barn og unge er ikke involvert i kriminalitet. Rundt 97 % av barn mellom 10 og 17 år er ikke er registrert med kriminalitet.

Kan hende situasjonen er bedre enn inntrykket vi har

– Jeg er usikker på om økningen blant barn og ungdom som anmeldes for vold er så reel og stor som det politiets tall viser.

Det sier forsker ved Oslo Met, Stian Lid. Han mener rapporten er interessant, men at man må ta den med en klype salt.

BEKYMRET: Overdrevne tall og for mye oppmerksomhet kan få negative konsekvenser, mener Stian Lid. Foto: Bård Nafstad

– Er det slik at barn og unge begår mer kriminalitet? Eller er det at barn og unge mer enn tidligere anmeldes for de tyveriene og den volden de utfører.

Det spørsmålet stiller vi oss i altfor liten grad, mener han.

– Da kan man få inntrykk av at ting er verre enn de egentlig er, sier forskeren.

Og det kan føre til at man setter inn feil tiltak.

– Kan det også føre til en smitteeffekt, i at når det skrives mye om kriminalitet blant unge, så inspireres flere unge til å velge samme vei?

– Ja, potensielt.