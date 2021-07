30 prosent av alle skadede som kommer til skadelegevakten i Oslo på natten er elsparkesyklister. Det informerer Oslo universitetssykehus på en pressekonferanse i dag.

I Oslo i juni har det vært 421 skader etter bruk av elsparkesykkel. Dette er en dobling av elsparkesykkelskader fra juni i fjor.

MANGE SKADDE: Overlegene Henrik Siverts, Tina Gaarder og Pål Aksel Næss ved Oslo universitetssykehus legger frem statistikk om folk som skader seg på elsparkesykkel. Foto: Sverre-Holm Nilsen / NRK

Mange ulykker forbundet med festing

En stor andel av ulykker som skjer i forbindelse med elsparkesykler skjer mellom klokken 24 og klokken 03 om natten. Halvparten av de skadde har også drukket alkohol.

Hadde elsparkesykkelutleie vært stengt på natten hadde 33 mennesker unngått å skade seg kun den siste helgen i juni alene, sier overlegene på pressekonferansen.

– Man skal bare, og det går stort sett bra, men har man promille eller annen ruspåvirkning så sier det seg selv at det skal mye mindre til. Det er ikke noen angrefrist, sier overlege Pål Aksel Næss.

SKJER PÅ NATTEN: Mange av ulykkene skjer på natten, og omtrent halvparten i beruset tilstand. Foto: Lill Christin Ludvigsen

Skadene øker også med pent vær.

Bemanner opp

Det var flere elsparkesykkelskader enn sykkelskader i juni i år. Det var heller ikke kun lette skader, men også en del alvorlige og moderate skader.

– Nå må vi bemanne opp i helgene. Både leger og sykepleierne for å ta hånd om elsparkesykler, sier overlege Henrik Siverts.

FRUSTRERTE: De som jobber om natten på skadelegevakten er frustrerte over alle elsparkesykkelulykkene, sier overlege ved Oslo universitetssykehus Henrik Siverts. Foto: Anders Fehn / NRK

Flere av de skadde hadde hode- og ansiktsskader.

– Vi får de alvorlige hodeskadene, og ansiktsskadene som ødelegger livet og utseendet til mennesker. De har ikke skadet i hendene, de rekker ikke ta seg for, sier overlege Tina Gaarder.

Overlegene mener bruk av elsparkesykler er et samfunnsproblem og en stor belastning for helsevesenet.

Konsekvensen kan bli at andre må vente.

Anbefaler promillegrense

Overlegene sier at de anbefaler promillegrense.

I tillegg anbefaler de stenging av elsparkesykkelutleie mellom klokken 23 og klokken 05.

De ber utleierne selv ta ansvar å vurdere nattestenging i påvente av at myndighetene innfører ytterligere regulering.

MÅ TA ANSVAR: Oslo universitetssykehus mener utleierne må ta ansvar Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

– Vi skjønner ikke at utleiere ikke tar ansvar, eller at kommunen kan klare å gjøre noe med dette. De som jobber på natten er frustrert. Det er så utrolig unødvendig dette her, sier overlege Henrik Siverts.

Overlegene fortsetter med å si at kommunen burde ha tatt ansvar først.

– Vi vil ikke forby elsparkesykler, vi vil forby dem på fylla om natta, sier Gaarder.

Hvis ingen hadde kjørt med promille om natten så hadde problemet vært løst, mener de. De oppfordrer alle til å ikke kjøre alkoholpåvirket.

Henger sammen med gjenåpning

Overlegene er redde for at skadene vil øke i takt med åpningen av Oslo.

– Det er ikke flere elsparkesykler fra mai til juni, men det åpnet for skjenking, og vi tror det betyr mye. Nå er det også frislipp etter kl. 12. Det er også væravhengig om mange skader seg, sier Siverts.

Vil ha aldersgrense

Trygg trafikk og Ung i trafikken ønsker en aldersgrense på 12 år ved bruk av elsparkesyklene.

På fire dager har det vært minst sju ulykker som involverer barn på sparkesykler i Viken.

BEKYMRET FOR UNGE: Leder for Ung i Trafikken Liv Marie Bendheim synes det er urovekkende at skadetallene går i negativ retning. De er spesielt bekymret for de under 18 år. Foto: Sverre-Holm Nilsen / NRK

17.5 prosent av alle som skader seg er under 18 år, sa de på pressekonferansen i dag.

Ung i Trafikken synes det er urovekkende at skadetallene går i negativ retning. De er spesielt bekymret for de under 18 år.

– Vi mener det er flere ting vi kan gjøre. Tydeligere regelverk på promillegrense må på plass og vi ønsker foreldre skal komme på banen og ta større ansvar når vi vet at så mange under 18 blir skadet, sier leder i Ung i trafikken Liv Marie Bendheim.

I tillegg mener de at opplæring bør komme på plass i skolen.

Vil komme flere tiltak

Tidligere i dag sa samferdselsminister at det vil komme flere tiltak.

– Vi har kommet med mange tiltak på elsparkesykkel, og vil nok og komme med flere tiltak. Vi jobber med å få en promillegrense på plass, så dette er et område der det er nødvendig med flere tiltak, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener det er viktig å få en offisiell ulykkesstatistikk. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Fra 1. juli ble det innført nye elsparkesykkelregler. Blant annet kan en nå sette opp parkeringsskilt og skilt om innkjøringsforbud og fartsgrenser, som også gjelder for elsparkesykler. Sparkesyklister kan få bot for å bryte reglene.

Dette er reglene for elsparkesykler Ekspandér faktaboks Elsparkesykler defineres som små elektriske kjøretøy, og har samme regler som vanlige sykler. Det er lov å bruke dem på fortau, i gang- og sykkelvei og i kjørebanen når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

I likhet med syklende, har brukere av små elektriske kjøretøy vikeplikt for biler, ved kryssing over gangfelt.

Hvis du går av sparkesykkelen, har biler vikeplikt for deg.

Du kan parkere på gang- og sykkelveg, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Det er ingen plikt til å bruke hjelm når du kjører elektrisk sparkesykkel, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm.

Det er ulovlig å fyllekjøre med elsparkesykkel.

Langt flere skadet enn rapportert

Kommunikasjonssvikt mellom helsetjenesten og politiet gjør at bare en av tre hardt skadede etter trafikkulykker blir registret.

IKKE RAPPORTERT: Kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk sier at ulykker med elsparkesykler ofte ikke blir rapportert. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

I 2020 viste de offisielle tallene at 627 personer ble hardt skadet i veitrafikken. Det virkelige taller er opp mot 2000. Underrapporteringen er særlig stor blant elsparkesyklister, sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Fakta om elsparkesykkel-skader Ekspandér faktaboks Fordeling kjønn: 43 prosent kvinner og 57 prosent menn Gjennomsnittsalder: 30 år Skadealvor: 63% lette skader (for eksempel milde hodetraumer, kuttskader og forstudede ankler)

28% moderate skader (for eksempel hjernerystelser og mindre bruddskader)

9% alvorlige skader (bruddskader som opereres og blødninger i hodet) (KIlde: Oslo skadelegevakt)

En rapport fra 2019 anslår at det er ti ganger farligere å bruke elsparkesykler istedenfor sykler informerer overlegene på pressekonferansen i dag.