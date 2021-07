– Jeg ønsker ikke å være den som kjører på et barn, og i verste fall dreper det, fordi de ikke bruker hjelm eller ikke ser seg for i trafikken.

Det sier Karoline Marie Solheim-Aune. Hun jobber som akuttsykepleier på Ahus og har sett flere personer komme inn med skader etter ulykker på elsparkesykkel.

Skadene som ofte går igjen er brudd og hodeskader, og skrubbsår hvor det er nødvendig å sy.

Nylig holdt hun selv på å kjøre på to unge gutter. Solheim-Aune hadde akkurat bremset ned ved et overgangsfelt for å slippe gående over veien.

– I det de hadde passert og jeg begynte å gi gass, kom det to gutter i 13-14-årsalderen på elsparkesykkel bakfra på min høyreside og kjørte ut rett foran meg i full fart, sier hun.

Vil ha aldersgrense

For Solheim-Aune gikk det heldigvis bra. Men på fire dager har det vært minst sju ulykker som involverer barn på sparkesykler i Viken.

Ulykkestallene bekymrer både Øst politidistrikt og kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Han sier det kan være problematisk at små barn kjører elsparkesykler ute i trafikken.

– Veldig mange barn vil kunne mestre helt fint rent teknisk å kjøre en elsparkesykkel. Men de mangler litt kunnskap om hvordan man skal oppføre seg i trafikken, forteller Steen.

En politimann bærer bort en elektrisk sparkesykkel etter at en 14 år gammel gutt kolliderte med en bil i Sarpsborg 30. juni. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Dette er bakgrunnen for at Trygg Trafikk nå ønsker en aldersgrense på 12 år på elsparkesyklene.

De ønsker også at elektriske sparkesykler skal omklassifiseres fra sykkel til motorvogn.

– Da vil det være lettere å innføre flere reguleringer, sånn som et krav om hjelm, lavere hastigheter og ikke minst en promillegrense, sier Steen.

Vil ha opplæring i skolen

Truls Andre Hjortnæs, som er fagansvarlig for trafikk- og sjøtjeneste i Øst politidistrikt, sier til NRK at de har sett en økning i antall ulykker med elsparkesykler.

Hjortnæs vil ikke frata barna muligheten til å bruke elsparkesykler, så lenge bruken er innenfor de lovene og reglene som gjelder.

Men han ønsker seg en opplæring på elsparkesykler, slik som sykkelopplæringen i skolen i dag.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at barn skal være i ulykker, verken på sykkel eller elsparkesykler. Så vi håper jo at dette kan bli ivaretatt på en god måte og at foreldrene er med på å passe på og følger opp barna sine, forteller han.

– Stort press

Karoline Marie Solheim-Aune har sett hvor populært det har blitt for barn i hennes nabolag med elsparkesykkel, noe som bekymrer henne.

– Sønnen min spør allerede etter en elsparkesykkel, og han er bare 5 år. Vi har sagt at det er helt uaktuelt, men det er jo vanskelig å holde igjen med det presset med at alle andre rundt får, sier hun.

– Så jeg tenker det er viktig at vi alle snakker med barna våre.