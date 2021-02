– Det første tannlegen min sa til meg var at dette kom til å bli dyrt. Og det hadde vært mye enklere hvis jeg ble påkjørt av en bil. Da hadde det økonomiske vært helt avklart fra starten av.

29 år gamle Nikolai Ravn Aarskog var i fjor høst på vei hjem fra jobb som turnuslege. I en gate på Sagene i Oslo møtte han en elsparkesykkel. Ved et gangfelt, gikk det galt.

– Han kjørte på skrå rett ut i veien mens han så i en helt annen retning og kjørte rett inn i meg forfra.

Nikolai rakk å rope og tenke; nå smeller det.

Så ble han borte.

Noe har skjedd i munnen

Torsdag 8. oktober, 2020: Nikolai våkner med ansiktet ned mot asfalten.

Når han løfter hodet, kjenner han at noe er alvorlig galt i munnen. Tenner er borte eller ute av stilling. Blod fra munnen lager en dam på asfalten.

Nikolai er flettet litt sammen med en annen person, en elsparkesykkel og en sykkel. Den andre personen fremstår uskadd.

Før elsparkesyklisten forsvinner fra stedet, gir han Nikolai et klapp på skulderen og sier:

– Jeg håper det går bra med deg.

På legevakten får Nikolai konstatert brudd i kjeven og omfattende tannskader.

De neste ukene må han leve på suppe og potetmos.

Slik så tennene til Nikolai ut etter første behandling av kjevekirurg på Ullevål sykehus. Foto: Privat

Vanskelig situasjon

Selv om elsparkesykkel er et lite elektrisk kjøretøy, er den klassifisert som sykkel. Sykler er unntatt fra reglene i bilansvarsloven. Det er dermed ingen plikt om ansvarsforsikring.

Hadde det vært det, ville Nikolai fått erstatning fra selskapet der elsparkesykkelen var forsikret.

I Nikolais tilfelle dekker reiseforsikringen hans behandling for inntil 15.000 kroner.

I tillegg har politiet sendt et forelegg og et erstatningskrav på 11.400 kroner til personen som kjørte elsparkesykkelen. Forelegget er ikke vedtatt enda, og saken kan havne i retten.

Føreren av elsparkesykkelen ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Tannregningen kan bli høy

Nikolai har sittet i denne tannlegestolen sju ganger siden oktober i fjor. Foto: Vegar Erstad / NRK

Det er begrenset hva det offentlige dekker av tannbehandling. Nikolai ville ha sluppet unna med en egenandel, dersom hvilken som helst annen kroppsdel var skadet.

Etter bruddet i overkjeven er tre tenner døde. Delen som er brukket, er flyttet på plass igjen.

– Dette må gro, og dette må repareres, sier tannlege Finn Rossow.

Planen er å rotfylle de tre tennene og sette kroner på toppen.

Så langt er tannlegeregningen på over 28.000 kroner. Tre keramiske tannkroner koster rundt 21.000 kroner. Staten dekker rundt en tredel.

Men denne behandlingen er svært usikker.

Hvis tennene ikke gror fast, kan det bli snakk om å transplantere bein inn i kjeven, erstatte tennene med skruer og sette tannkroner på toppen. – Det har en helt annen kostnad, sier tannlege Finn Rossow. Foto: Vegar Erstad / NRK

Det er derfor ikke mulig å si hva regningen blir på til slutt.

Hvilke muligheter finnes for å få erstatning? Ekspandér faktaboks 1. Ta kontakt med motparten for å se om man kan finne en løsning. (Mange har en ansvarsforsikring gjennom innbo- eller reiseforsikring.) 2. Kommer man ingen vei, er forliksrådet et mulig skritt. 3. Eventuelt må man koble inn en advokat og gå til rettssak. – Før man velger å ta saken sin inn for domstolene, må man få en vurdering av i hvilken grad det er sjanse for å vinne frem og se om det er regningssvarende i forhold til de økonomiske og menneskelige kostnadene slike saker har, sier Birgitte Hagland. Kilde: Birgitte Hagland, professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Vil kjempe

– Det er dypt urettferdig at jeg enten må sitte igjen med regningen eller ta en sånn kamp for å slippe det, sier Nikolai Ravn Aarskog.

Er du villig til å ta den kampen?

– Jeg er det.

Men hva kampen innebærer vet han foreløpig ikke. I første omgang venter han på en avklaring fra politiet om saken havner i retten. Han er usikker på når det er riktig å kreve erstatning fordi han ikke vet hvor mye tannbehandling han vil trenge i fremtiden.

– Jeg blir litt rådvill.

Fristen for å gå til erstatningssak er minimum 3 år.

Bryllup i fare

Nikolai og samboeren skal gifte seg til sommeren.

Penger som er spart til bryllup, går nå til tannbehandling.

– Vi har snakket om en situasjon hvor vi må avlyse eller utsette bryllupet vårt, for å få råd til dette.

Men Nikolai er optimist. Han tenker at det på en eller annen måte går bra til slutt.

Slik så smilet til Nikolai Ravn Aarskog ut før han ble skadet. Foto: Privat

Håpet for fremtiden er å få dekket utgiftene til tannbehandling, at tennene fungere å spise med og at han får et fint smil til dagen han gifter seg.

Saken tar en vending

Etter at NRK traff Nikolai og nesten fire måneder etter ulykken, tar saken hans en uventet vending.

Det viser seg at han er ulykkesforsikret gjennom jobben i Oslo kommune.

Forsikringen dekker behandlingsutgifter på opptil 3/4 av folketrygdens grunnbeløp (76.000 kroner) for skade som skjer på vei til eller fra jobb.

Nikolai vil vente med å feire til han får endelig svar.

– Jeg er selvsagt veldig glad. Det er utrolig å tenke på at det kan ha vært avgjørende for meg at ulykken skjedde på vei hjem fra jobben.

Fortsatt er han avhengig av kniv og gaffel for eksempel når han spiser brød. Han må manøvrere det forbi fortennene.

– Jeg gleder meg veldig til jeg kan sette tennene i en tacolefse igjen. Det savner jeg.