Ulykker med elsparkesykkel har skutt i været etter gjenåpningen av Oslo

– Elsparkesykkel hjem fra nachspiel frarådes på det sterkeste, sier Stian Werme.

Ved halv seks tiden på morgenen en sommerdag i fjor skulle han hjem fra en fest i Oslo.

Han hadde drukket alkohol, men glemt lommeboken. Taxi var uaktuelt. Han valgte elsparkesykkel for å komme raskere hjem.

Fikk store skader

Stian Werme ble skadet da han kjørte elsparkesykkel hjem fra en nachspiel. Foto: Privat

På Majorstuen skulle han opp på et fortau.

Han ga full gass, traff fortauskanten og fløy av sykkelen.

– Det neste jeg husker er at jeg våkner opp i en sykebil, sier Werme.

Resultatet ble knekt nese og kjeve. Han mistet en tann, en annen ble veldig skjev.

Han måtte også sy sting i pannen, på nesen, under nese og på haka.

Når man kjører elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand, er det ingen ting å hente på forsikring.

Helfo har dekket en del av utgiftene til behandling, men de dekker ikke alt når det gjelder tannbehandling.

Så langt har han brukt noen titalls tusen fra egen lommebok.

Mange ulykker i festfylte Oslo

Forrige onsdag åpnet Oslo opp igjen etter 197 dager med sosial nedstenging.

På fredagen traff sommeren hovedstaden.

Ulykker med elsparkesykler har gått i været.

Henrik Siverts er overlege ved Oslo skadelegevakt. Foto: Marthe Stoksvik / NRK

– Det er voldsomt, men dessverre som forventet, sier overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt.

Tall NRK har hentet inn fra skadelegevakten, viser at 44 personer skadet seg på elsparkesykkel den første helgen etter at Oslo åpnet opp igjen.

60 prosent av skadene skjedde på natten mellom klokken 22 og klokken 06. Minst 48 prosent av de skadde hadde drukket alkohol.

Den første uken med skjenking til klokken 22, er det registrert 77 skader på legevakten. Det tilsvarer 11 skader i døgnet. Det høyeste døgntallet noensinne.

Oslo skadelegevakt frykter hva som kommer til å skje når skjenketidene utvides i Oslo. Foto: Jens Christian Sundby / NRK

Dobling av mai-tall fra i fjor

205 personer havnet på skadelegevakten i mai etter ulykker med elsparkesykler.

Dette er mer enn en dobling fra samme måned i fjor. De høyeste skadetallene var i slutten av måneden.

– Vi ser at skadene øker med pent vær., sier Siverts.

Skadelegevakten i Oslo har registrert ulykker på elsparkesykler siden januar 2019. Totalt er over 2500 personer behandlet på legevakten siden den gang. Og mye av deres tid gå med til dette.

– Nå i helgen har det kanskje tatt halvparten av kapasiteten på nattetid.

Fakta om elsparkesykkel-skader Ekspandér faktaboks Fordeling kjønn: 40 prosent kvinner og 60 prosent menn Gjennomsnittsalder: 30 år Skadealvor: 63% lette skader (for eksempel milde hodetraumer, kuttskader og forstudede ankler)

28% moderate skader (for eksempel hjernerystelser og mindre bruddskader)

9% alvorlige skader (bruddskader som opereres og blødninger i hodet) (KIlde: Oslo skadelegevakt)

– Tiltak haster

De siste årene har det vært kaos med elsparkesykler i norske byer. I april lanserte samferdselsministeren nye regler.

Blant annet at det kun er lov å være én person på elsparkesykkelen av gangen og at man ikke kan kjøre raskere enn seks km/t på fortau når man kjører forbi fotgjengere.

Det er ikke lov med flere personer på en elsparkesykkel. Foto: Geir Olsen / NTB

Det ble ikke innført en aldersgrense eller forbud mot å kjøre i beruset tilstand, slik Statens vegvesen foreslo.

Erfaring fra Oslo skadelegevakt viser at mange blir skadet på natten og i ruspåvirket tilstand.

Overlege Henrik Siverts mener derfor at det haster mer enn noen gang å innføre en promillegrense og at utleien av elsparkesykler stenges på mellom klokken 24 og 05 for å få ned tallet på ulykker. Spesielt etter den siste tiden erfaringer.

– Når det i tiden fremover blir enda mer skjenking utover natten, må det bare bli mer. Så, ja det haster. Det er ikke noen vits i å vente på dette her synes vi.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa i et intervju med NRK 7. mai at de vurderer å innføre promillegrense også for elsparkesykler.

– Ikke kjør i fylla

Stain Werme hadde drukket alkohol da han skadet seg på elsparkesykkel. Foto: Privat

Stian Werme angrer på det han gjorde.

– Jeg hadde spart veldig mye utgifter på å ikke ta den elsparkesykkelen. Jeg hadde sluppet unna å både miste en tann og få arr i ansiktet som sikkert kommer til å bli der resten av livet, sier Stian Werme

Han advarer på det sterkeste å kjøre elsparkesykkel når man har drukket alkohol.

– Det er definitivt mye tryggere å ta en taxi, men det er bare sunt å gå hjem fra nachspiel også. Ikke kjør i fylla, sier Werme.