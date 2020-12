Siv Jensen er inhabil i eksklusjonssak mot fylkesleder i Oslo

I går avholdt fylkesstyret i Oslo Frp fylkesstyremøtet.

Men det var uten leder Geir Ugland Jacobsen.

Ugland Jacobsen og hans rolle i partiet var nemlig tema for møtet. Ugland Jacobsen har stått i front for å ta Frp i en annen retning enn den partileder Siv Jensen står for.

Nå er det opprettet en såkalt «B-sak», altså en disiplinærsak, mot Jacobsen.

Det stormet rundt leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, også i sommer.

Da sådde han tvil om hvorvidt partileder Siv Jensen skulle stå øverst på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år.

Nå har Siv Jensen erklært seg inhabil i saken. Det bekrefter lederen for organisasjonsutvalget i Frp, Alf Erik Andersen i en SMS til NRK.

Det var VG som først meldte om Jensens inhabilitet.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Siv Jensen fra fredag morgen, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

«Patriotisk fyrtårn»

Ugland Jacobsen er en del av partiets såkalt nasjonalliberalistiske fløy, i opposisjon til den mer moderate delen som Jensen tilhører.

Han ble valgt som leder av Oslo-partiet i februar. Med ham ved roret vedtok årsmøtet at Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn», mot Siv Jensens stemme.

I sommer ble ballen tilsynelatende lagt død etter et hasteinnkalt møte i fylkesstyret. En presset Ugland Jacobsen forsikret at partilederen skal toppe lista.

– Besnærende tanke

Men i et intervju med TV 2 i november uttalte Ugland Jacobsen at en liste med han, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen var en besnærende tanke.

Oslo Frp skulle hatt nominasjonsmøte nå på lørdag. Det er flyttet til 23. januar på grunn av pandemien. Siv Jensen er foreslått på topp, mens nominasjonskomiteen har vraket Hagen.

Kilder sier til TV 2 at partiets organisasjonsutvalg sentralt opprettet eksklusjonssak etter dette intervjuet.

Bekrefter sak

Det var Dagsavisen som først skrev at fylkesstyret i Oslo Frp møtes torsdag ettermiddag for å komme med en uttalelse om saken.

Geir Ugland Jacobsen bekreftet overfor NRK onsdag kveld at det er en sak i organisasjonsutvalget som omhandler ham.

Det samme gjør lederen for organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen. Han vil ikke gå i detaljer om hva saken handler om.

– Jeg har ingen kommentar om organisasjonsutvalgets arbeidsmetoder, og heller ikke til saksgangen, fremdriften eller innholdet i denne saken, sier Andersen til NRK.

– Kanskje ikke «liv laga»

Ugland Jacobsen sier til NRK torsdag kveld at han er overrasket over at dette har blitt en sak.

– Det er ikke veldig sterkt, det grunnlaget, slik jeg oppfatter det. Det dreier seg mye om ytringer jeg har gjort. Du kan sikkert finne ytringer som ikke er helt innertier. Men man kan ikke ha styrevedtak på alt man sier her i livet, sier han.

Han mener det er fem mulige utfall av denne prosessen: eksklusjon, suspensjon, reprimande eller frifinnelse.

– Eller jeg på min side kan bli lei av saken, og bare takke for meg. Hvis jeg føler at jeg ikke har tillit til partiet, eller at partiet ikke har tillit til meg, så er det kanskje ikke «liv laga».