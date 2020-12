Tybring-Gjedde kritiserer Frps forhandlingsstrategi

Tirsdag ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om neste års statsbudsjett, etter ukevis med forhandlinger.

På tirsdagens pressemøte sa Frp-leder Siv Jensen at det ikke er sikkert at partiet hadde godtatt avtalen i en normalsituasjon, men at dette ikke er tiden for å kaste Norge ut i regjeringskrise.

Det er det ikke alle som enes om med Frp-lederen.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener partiet burde ha hatt en strategi for brudd i forhandlingene, ikke kun for enighet.

Fakta om budsjettavtalen Ekspandér faktaboks Her er noen av punktene for statsbudsjettet, som det tirsdag ble enighet om. Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.

Avgiften på snus reduseres med 25 prosent.

Avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir halvert.

Reduksjonen i avgiftene er en del av en grensehandelspakke på 3,4 milliarder kroner.

Norge planlegger for å ta imot 3.500 kvoteflyktninger neste år.

Nivået på bistanden opprettholdes på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Nytt tak for egenandeler på helsetjenester blir 2.460 kroner.

2 milliarder kroner ekstra til pensjonistene.

Enslige minstepensjonister få økt sin pensjon med 5.000 kroner.

100 millioner kroner ekstra til politiet.

Enighet om å prioritere utbyggingen av Stads skipstunnel.

Regjeringens foreslåtte bilavgiftsøkninger reverseres.

500 millioner kroner til reasfaltering av fylkes- og riksveier.

400 millioner kroner til nye riksveier over hele landet.

Bompengebelastningen reduseres med rundt 2 milliarder kroner. Kilde: NTB

Enighet om budsjettet er ikke Frps ansvar

Tybring-Gjedde er ikke den eneste Frp-eren som er kritisk til den forhandlingsstrategien Frp-ledelsen la opp til, eller den framforhandlete avtalen.

Siv Jensen bekreftet tirsdag kveld at åtte Frpere stemte mot avtalen, mens det var om lag to tredjedeler som stemte for.

Tybring-Gjedde mener strategien var feilslått fra starten.

– Jeg tror strategien var gal i og med at vi ikke hadde tolket eller tenkt på hva som var alternativet hvis vi måtte bryte forhandlingene. Det er mulig at enkelte hadde tenkt det, men det burde vært diskutert innad i gruppen slik at alle var klare over konsekvensene av det, og mulighetene som åpner seg dersom det hadde blitt brudd, sier Tybring-Gjedde til NRK.

– Det er ikke Fremskrittspartiets ansvar å skaffe flertall for et budsjett. Vi er et opposisjonsparti og det kan like gjerne være andre partier som går sammen med regjeringen, legger han til.

Dette til tross for at konsekvensen av et brudd kunne ha blitt regjeringskrise, og en ny regjering ledet av opposisjonen.

– Ser du på utviklingen til Frp de siste årene så er det klart at vi sliter på meningsmålingene, vi sliter som parti og vi rives i alle retninger. Jonas Gahr Støre har sittet rolig i båten og Trygve Slagsvold Vedum har gått opp på meningsmålingene.

På NRKs meningsmåling fra forrige uke gikk Frp tilbake med 0,7 prosentpoeng, mens en av fem nordmenn nå vil stemme på Senterpartiet.

Kvoteflyktningene var viktige

– Det hadde ikke gjort meg noen ting hvis en annen regjering tar over. Vi har valg om et år, der ville Frp kommet tilbake og gjøre et godt valg dersom vi hadde gitt makten til opposisjonen, sier Tybring-Gjedde.

Spesielt kritisk er stortingspolitikeren til at Frp ikke fikk gjennomslag for sitt standpunkt på kvoteflyktninger.

Norge legger nå opp til å ta imot 3.500 kvoteflyktninger i 2021. Frps utgangspunkt før forhandlingene var null.

– Jeg mener at kvoteflyktningene var et viktig spørsmål for oss og våre velgere, og der ga vi etter. Men vi hadde ikke noe ris bak speilet fordi vi ikke valgte muligheten til å faktisk bryte, slik at regjeringen ikke fikk flertall. Den muligheten brukte vi ikke, og det burde vi ha gjort, sier Tybring-Gjedde.

Samtidig avviser han at han kritiserer Jensen:

– Nei det er det ikke. Hun gjorde det beste ut ifra forholdene. Jeg mener vi burde forankret en annen strategi i gruppa.

Frp-leder Siv Jensen vil ikke kommentere forhandlingsstrategien til partiet. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Siv hører kritikken

– Men er ikke det hennes ansvar?

– Ja, men det kan være at det er andre også som er uenig med meg i det. Men jeg mener vi burde diskutert det i stortingsgruppa slik at vi visste hva et brudd kunne føre til, også må man diskutere det. Jeg er ikke redd for et reelt brudd. Jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal gå i skjørtekanten til Erna i årevis, at det er noe godt for Frp, sier Tybring-Gjedde.

Partilederen til Tybring-Gjedde kommenterer utspillene hans slik:

– Frps forhandlingsteam hadde en strategi for hele dette forhandlingsopplegget. Av naturlige årsaker har jeg ingen planer om å kommentere det.

– Du er jo partileder, så du hadde vel ansvaret for den strategien?

– Nettopp.

– Og da vil du ikke kommentere hva Tybring-Gjedde sier?

– Jeg kommenterer selvfølgelig ikke på hva slags strategi vi har lagt opp internt i hvordan vi skulle forhandle med andre partier.

– Hva tenker du om kritikken til Tybring-Gjedde?

– Det hører jeg, sier Jensen til NRK.