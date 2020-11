– Jeg er forbauset og litt trist til sinns, sier Carl I. Hagen til NRK.

– Men da er det tydelig at nominasjonskomiteen ikke ønsker sin gamle formann på tredjeplass. Eller et eventuelt flertall; jeg vet jo ikke om det er et flertall og et mindretall.

– Hvordan reagerte du da du fikk vite det?

– Jeg ble sjokkert, sier Hagen.

Fra tredje og ut

Den tidligere partiformannen var foreslått som nummer tre på førsteutkastet til stortingsvalgliste i Oslo. Partileder Siv Jensen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sto på de to første plassene.

Det gjør de fortsatt, men Carl I. Hagen glimrer med sitt fravær på listen.

– Vi har foreslått Aina Stenersen i stedet, sier leder for nominasjonskomiteen, Peter N. Myhre.

Aina Stenersen (37) er leder for helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

Utover det vil ikke Myhre kommentere vrakingen. Han vil heller ikke si om den har sammenheng med at Hagen i mellomtiden er nominert på førsteplass i Oppland.

Trodde på takk

Hagen selv sier at ønsker å stå på lista i begge fylker.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg vil prøve å kjempe slik at vi fikk tre i Oslo og én i Oppland. Fordi de som er over 50 kanskje ville stemme på Carl I. Hagen, som de har gjort før.

– Det trodde jeg man ville ta imot med stor takk.

Han utelukker ikke å stille til kampvotering på nominasjonsmøtet 5. desember.

– Jeg vil vurdere situasjonen nøye sammen med noen som jeg rådfører meg med, sier Carl I. Hagen.