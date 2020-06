Lederen i Oslo Frp er usikker på om Siv skal inn på Stortinget: - Det er ideologiske forskjeller

Det var til Finansavisen at den nyvalgte lederen i Oslo Frp først uttalte at han er usikker på om partileder Siv Jensen har støtte i sitt eget fylkeslag.

– Ingen er sikre før nominasjonsmøtet. Det kan bli ganske mange kandidater fra Oslo, og hvem som får hvor mange stemmer er usikkert, sier Ugland-Jacobsen til NRK, og legger til:

– Om Siv Jensen skal stå øverst på listen, det vet vi ikke før nominasjonsmøtet.

Samtidig sier nestlederen i partiet, Sylvi Listhaug, at det ikke er noen lederdiskusjon i partiet.

– Både jeg og resten av partiet tar det for gitt at partilederen står på topp i Oslo, skriver hun i en e-post til NRK.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Siv Jensen om saken. Hun henviser til Sylvi Listhaug.

POPULÆR: – Tybring-Gjedde er selvskreven på listen. Han er veldig populær, sier Geir Ugland-Jacobsen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Ikke bare Siv som er kandidat

– Burde ikke partilederen egentlig være selvsagt til å bli førstekandidat, med tanke på at det er hennes eget fylkeslag?

Leder i Oslo-Frp fylkeslag, Geir-Ugland-Jacobsen Foto: Privat

–Det er ikke jeg personlig som ikke vil ha Siv på toppen av listen, men det er andre mulige kandidater. Det hadde vært hyggelig om det var flere kandidater både til partiledervalget og til stortingslisten. Så mange som mulig, vil jeg si, svarer Ugland-Jacobsen.

Han nevner Christian Tybring-Gjedde som selvskreven på listen, og sier at han gjerne ville sett Carl I. Hagen der også.

Ugland-Jacobsen ble innvalgt som leder i Oslo Frps fylkeslag i februar i år. Med ham ved roret, vedtok fylkeslaget at Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn», mot Siv Jensens stemme.

Blant annet vil han at Frp skal være mer kritisk til innvandring, klimapolitikk og EØS.

Ideologiske forskjeller

Hvem ville du ha valgt hvis du kunne velge mellom enten Siv Jensen eller Sylvi Listhaug til partileder?

– Hvis jeg skal velge ut ifra mitt politiske ståsted, så heller jeg til Sylvi Listhaug. Men jeg kan godt leve med Siv, sier Ugland-Jacobsen og fortsetter:

– Jeg har stor sans for Sylvi Listhaug og den nasjonalliberalistiske fløyen i partiet. Det er ikke til å underslå at det er visse ideologiske forskjeller mellom Siv Jensen og andre som Christian Tybring-Gjedde, Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug.

– Samtidig har Siv en annen rolle. Hun skal samle et parti der det er til dels ganske store politiske skillelinjer, nyanserer Ugland-Jacobsen.

– Vil det bli et oppgjør som følge av de motsetningene du nevner?

– Vi bør få en utlufting og få skapt en omforent plattform før stortingsvalget i 2021. I den prosessen vil vi måtte definere en del politiske ståsteder som ikke er godt nok definert i dag, som for eksempel hvor vi står når det gjelder klima, sier Ugland-Jacobsen.

SAMME POLITIKK: Listhaug presiserer til NRK at hun og Siv Jensen står for den samme politikken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Listhaug gir Jensen full støtte

Første nestleder i Frp Sylvi Listhaug skriver i en e-post til NRK at hun opplever at man prøver å konstruere en uenighet mellom henne og Jensen.

«Som jeg tror alle har fått med seg har Siv Jensen min og partiets fulle støtte som leder av Frp. Det er ingen lederdiskusjon i partiet.

Når det gjelder nominasjonen i Oslo Frp så er det i utgangspunktet ikke naturlig for meg som en del av ledelsen å uttale meg om nominasjonen i andre fylkeslag. Men når det gjelder det som nå har blitt sagt av lederen i Oslo Frp har jeg behov for å gjøre det klart at både jeg og resten av partiet tar for gitt at partilederen står på topp i Oslo.

Jeg registrerer at man prøver å konstruere en uenighet mellom Siv og meg. Jeg vil derfor presisere at Siv og jeg står for den samme politikken og at vi har et felles mål om å få gjennom mest mulig av vårt vedtatte partiprogram.

I sommer ønsker vi å bruke tiden på å få politikk på dagsorden. Jeg håper at Oslo Frp også vil bruke resten av sommeren på politiske saker.»