Sarvjeet Kaur viser venninnen Amarpreet Kaur et bilde av en slektning i India som nylig døde av koronaviruset. I løpet av det siste døgnet har hun fått beskjed om tre dødsfall i familien.

Venninnene har reist til Sikh-tempelet i Lier for å be og snakke sammen.

Hver dag får de meldinger om familie, venner, bekjente eller gamle naboer som har mistet livet.

I gurdwaraen (sikhtemplet) i Lier, Shri Guru Nanak Niwas, ber Sarvjeet Kaur og Amarpreet Kaur for familie og bekjente i India. Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi blir redd når det tikker inn en melding. «Hvem nå?», tenker vi. Det er situasjonen vi er i, sier Amarpreet.

– De døde, de kastes bare. De ligger i veien, på fortauet. Jeg har ikke ord, det er bare tragisk. Systemet har kollapsa, sier Sarvjeet gråtkvalt.

Vil hjelpe

Kapasiteten på Indias sykehus er sprengt, og befolkningen trygler om hjelp. Situasjonen er nærmest ute av kontroll.

India har passert 20 millioner påviste smittetilfeller siden pandemien brøt ut i fjor og over 220.000 koronarelaterte dødsfall.

En del sykehus mangler oksygen og annet utstyr.

Guramreek Kaur, som går på St. Hallvard videregående skole i Lier, er blant dem som prøver å hjelpe.

Guramreek Kaur forsøker å spre budskapet om at India trenger hjelp. Foto: Azad Razaei / NRK

Hun og andre unge sikher i ungdomsorganisasjonen «Ung Sikh» deler blant annet poster på sosiale medier om at India trenger oksygenkonsentratorer.

– Vi har luksusproblemer, vi syns det er vanskelig å holde avstand her. Men i India er det mange som bor mange familier sammen i små hus, det er vanskelig å unngå kontakt. Vi er heldige som ikke er så hardt rammet som i India, sier Guramreek.

Ku-urin mot korona

Hjemme i Drammen sitter IT-ingeniøren Sukhvinder Sing Jhotti og rister på hodet mens han ser TV- bildene fra India.

– Det er som å se inn i et mareritt. Man blir skvetten og svett, redd for telefoner. Vi kjenner jo mange som har mistet livet, sier han.

Sukhvinder Sing Jhotti følger nøye med på situasjonen i India. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Mange i Norge med familie og venner i India forsøker å spre smittevernråd som å holde avstand og bruke munnbind så godt de kan, framfor å være tause vitner. Men det er ikke lett.

– En av trendene har vært drikke ku-urin som et middel mot covid. Med et så stort samfunn med 1,3 milliarder mennesker og så mange kulturer, så opplever vi at det er en storm som det er vanskelig å stå i, sier Sukhvinder.

– Vi er heldige som er her

Over 220.000 indere har altså så langt mistet livet som følge av covid-19, ifølge offisielle tall.

Amarpreet og Sarvjeet frykter for livene til familie og venner.

– Hvor mange kjenner dere som er døde?

– Jeg har sluttet å telle. Det er mange, sier Sarvjeet.

– Jeg syns synd på folk i India. Vi er heldige som er her, sier Amarpreet.

Sarvjeet Kaur og Amarpreet Kaur ber sammen. Foto: Azad Razaei / NRK