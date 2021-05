Koronakaoset i India: Her går de løs på sykehuspersonalet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En mobb stormer inn på et offentlig sykehus. De er sinte fordi de har hørt at legene ikke har klart å berge livet til ett av familiemedlemmene deres.

Et par sykepleiere forsøker å hindre mennene i å komme seg inn på intensivavdelingen ved sykehuset. De er sjanseløse.

– Flytt dere, skriker mennene til sykepleierne som står i veien før de går løs på sykehusinventaret. De knuser dører og vinduer.

– Ikke film, truer en av mennene og peker på folk som prøver å filme mobben med mobiltelefonene sine.

Helsepersonell har flere ganger denne uken blitt angrepet av folk som mister sine kjære på sykehusene. Foto: Mahesh Kumar A / AP

Sykepleierne prøver desperat å stanse mennene, men blir angrepet selv. En av dem blir omringet av 8–10 personer som lugger og slår henne. Hun blir blant annet slått med en motorsykkelhjelm. Til slutt blir hun slengt i bakken av at en av mennene kaster en tung gulvvifte på kvinnen. Hun blir liggende på gulvet.

Hendelsen fant sted for to dager siden i Agra, byen kjent for Taj Mahal, en av verdens sju underverker. Videoen har gått viralt på sosiale medier. Politiet har satt i gang full etterforskning, og sier de ikke vil la mobben slippe unna med angrepet og vandaliseringen av sykehuset.

Slike historier har blitt vanlig i India, skriver avisen The Hindu. Desperate og panikkslagne mennesker lar sin frustrasjon over koronakaoset gå utover helsepersonell.

Sykehus på bristepunkt

– Helsepersonell har jobbet døgnet rundt den siste måneden. Og nå opplever vi å bli angrepet både fysisk og verbalt, sier Dr. Asha Bakshi til NRK.

SMEKKFULLE SYKEHUS: Tusenvis av koronasyke får ikke plass på sykehusene og må få behandling i ambulanser og biler utenfor sykehusene. Foto: Amit Dave / Reuters

Hun jobber ved et av sykehusene som er på bristepunktet i hovedstaden New Delhi.

– Vi er utmattet både fysisk og psykisk. Vi må hele tiden avvise folk som trenger akutt behandling fordi vi ikke har ledige plasser. Vi trenger flere hender til å behandle flommen av pasienter, sier legen med over 20 års erfaring.

India har blitt rammet av en tsunami av smittetilfeller og kovid-død de siste ukene. Så langt har over 208 000 mennesker mistet livet.

I går satte India nok en dyster smitterekord: 386,452 smittede på ett døgn. Sammen med smitten har antall døde skutt i været den siste måneden. Dødstallene er neste tidoblet, fra rundt 400 døde opp til 3500 hver dag.

SMITTESJOKK: De siste fire ukene har smitten eksplodert i India fra 53000 daglige tilfeller til 368 000 i går. Graf fra Worldometer.com.

Viruset dreper unge

Folk strømmer til sykehusene som er stappfulle. NRK har fått tilsendt videoer fra utsiden av sykehus i hovedstaden Delhi hvor koronasyke ligger på fortauene med oksygensylindre ved sin side. En ung kvinne holder rundt sin mor. Hun gråter utrøstelig, og sier at hun vil se Radha.

Hun har mistet sin ni år gamle datter til viruset, og venter på å få liket utlevert fra sykehuset.

MISTET NIÅRING: En bestemor trøster sin datter som akkurat har mistet sin lille datter til Covid. Foto: Naushad Ali

– Barnebarnet mitt hadde diaré i flere dager. Vi tok henne med til sykehuset hvor de konstaterte at hun også var smittet av covid. I dag mistet vi henne, sier bestemoren mens hun trøster datteren sin.

Når en koronapasient dør får mange ikke engang tatt ordentlig farvel med sine kjære. På grunn av den ekstremt smittsomme mutasjonen av viruset, frykter mange at også de kan bli smittet under begravelsesritualene. Da tar de kontakt med frivillige som Ali Abbas. 28-åringene har den siste måneden blant annet fraktet lik fra sykehusene til de mange provisoriske krematoriene som har sprunget opp over hele India.

– Jeg sover bare 3–4 timer i døgnet. Telefonen min ringer i ett sett. Jeg hører om døde fra jeg våkner til jeg legger meg, sier Abbas til NRK på telefon fra hjembyen Lucknow.

– Jeg har mistet tellingen på hvor mange døde jeg har sett den siste måneden.

HENTER DØDE: Frivillige Ali Abbas er en av mange frivillige som frakter døde fra sykehusene til krematoriene. Han hjelper også til med å skaffe medisiner og oksygen til syke. Foto: Privat

Kremeres på parkeringsplasser

– Sykehuset pakker likene i plast, og vi tar dem med til bålplassene. Ofte må vi stå i kø fordi krematoriene er stappfulle. Når vi slipper inn leser presten en kort bønn, før den døde brennes. Familien følger gråtende med på avstand.

SISTE AVSKJED: Familiemedlemmer bærer sine døde til en bålplass til New Delhi. De som ikke vil utsette seg for smitte får hjelp av frivillige til å utføre de siste ritualene. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

– Du gjør en jobb selv familiene til de døde ikke tør å gjøre. Er du ikke redd for å bli smittet?

– Jeg tenker på det hele tiden. Men jeg føler at jeg ikke har noe valg. Noen må gi disse menneskene en verdig avskjed.

Til vanlig driver dataingeniøren sitt eget selskap i New Delhi. Nå har han satt alt på vent for å jobbe som frivillig. Når han ikke jobber med døde, prøver han å redde de mange som fortsatt kjemper mot viruset.

– Vi har opprettet grupper i meldingstjenester som WhatsApp hvor vi prøver å få oversikt over hvem som har akutt behov for blant annet oksygen og medisiner, før vi leverer det hjem til dem. Men ofte kommer hjelpen til Abbas for sent.

UTRØSTELIG: Pårørende i sorg etter kremeringen av sine kjære. Foto: Channi Anand / AP

– I går ringte en mann og ba desperat om medisiner og oksygen til sin syke mor. Vi klarte å skaffe alt han trengte i løpet av 30 minutter. Men da vi kom frem var moren død. Jeg følte at det var min feil at vi ikke fikk reddet henne.

Dugnadsånd

Abbas forteller om en enorm dugnadsånd. Folk donerer store summer til det frivillige arbeidet. Unge indere melder seg til tjeneste til tross for den voldsomme smittefaren.

– I går testet to av våre frivillige positivt. Men vi kan ikke stoppe opp for det. Når huset ditt brenner kan du ikke vente på at brannvesenet skal redde deg. Du prøver å redde de du kan, sier Abbas.

Indere over hele landet trår nå til for hjelpe hverandre. Folk selger bilene sine for å donere bort oksygensylindre til de som ikke har råd, muslimer hjelper til meg kremasjonen til hinduer og hinduer hjelper sine muslimske naboer, skriver Aljazeera.

Den frivillige innsatsen kommer godt med fordi det er lite hjelp å få fra det offentlige. Sykehusene har mer enn nok med å behandle flommen av syke.

EGEN OKSYGEN: Pasienter blir bedt om å ta med egne oksygentanker til sykehusene. Her venter en kvinne på behandling i en rickshaw utenfor et sykehus i Delhi. Foto: AMIT DAVE / Reuters

De mangler dessuten det aller viktigste i kampen mot viruset: Oksygen, respiratorer og medisiner. Nå kommer det etterlengtet hjelp fra hele verden, men India får ikke det de har mest behov for akkurat nå: leger og sykepleiere.

– India har en befolkning på 1,3 milliarder, og det finns bare én million leger. Regnestykket går rett og slett ikke opp, sier lege Asha Bakhti.

Derfor har India hentet inn titusenvis av medisinstudenter fra over 500 medisinske universiteter rundt omkring i landet. De utgjør førstelinjen ved sykehusene som er i ferd med å kollapse.

– Vi føler oss som kanonføde, sier Siddarth Tara som jobber ved det statlige Hindu Rao-sykehuset i hovedstaden New Delhi til Aljazeera.

Den unge legen sier at folk blir presset til å jobbe selv med covid-symptomer.

– Jeg har hatt feber og intens hodepine i en uke. Jeg sliter med å puste. Jeg har sterkere symptomer enn mange av mine pasienter. Hvordan kan de tvinge meg til å jobbe, spør den unge legen.