Hevder indiske myndigheter ikke brydde seg om advarslene

Det er nyhetsbyrået Reuters som har intervjuet de fem indiske forskerne. De er alle en del av et spesialistutvalg utnevnt av myndighetene. Utvalget kalles Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium (INSACOG).

Reuters har ikke gått ut med identiteten til forskerne.

I begynnelsen av mars kom utvalget med kraftig advarsler. De varslet myndighetene om at en ny og mer smittsom virusvariant spredte seg i India.

Utvalget mente at hvis dette fikk fortsette ville det få fatale konsekvenser. Ifølge forskerne ble advarslene ignorert av myndighetene.

En koronapasient får hjelp på et sykehus i New Delhi. Det indiske helsevesenet er i ferd med å kollapse. Foto: AP

India er nå et av landene som er hardest rammet av koronasmitte. Kapasiteten på landets sykehus er sprengt. Befolkningen trygler om hjelp. Pasienter dør som følge av kritisk mangel på oksygen. Helsepersonell angripes på sykehusene. Vaksinene lar vente på seg. Situasjonen er nærmest ute av kontroll.

Det siste døgnet har landet registrert 357.229 smittetilfeller og 3.449 koronadødsfall. Det opplyser det indiske helsedepartementet.

Det betyr at for sjette dag på rad har India registrert over 3.000 koronadødsfall. Antallet døde har passert 220.000.

En ung jente har kommet til et sykehus i Mumbai og får beskjed om at en fra hennes familie er død av koronaviruset. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Rafiq Maqbool / AP

Manglende tiltak

Ifølge forskerne ble det ikke gjennomført virkningsfulle tiltak fra myndighetenes side. Forsøkene på å stanse smittespredningen hadde liten effekt.

Indiske myndigheter gjorde for lite for å stanse spredningen av koronaviruset til tross for advarsler fra landets egne eksperter. Dette bildet er tatt 4. april i Mumbai. Foto: SUJIT JAISWAL / AFP

Det ble ikke oppfordret eller beordret bruk av munnbind. Millioner av indere dro i stedet på religiøse festivaler. Store menneskemengder deltok også på politiske valgmøter. De ble holdt av blant andre statsminister Narendra Modi. Det ble nylig avholdt lokalvalg i deler av India. Viruset fikk spre seg i rekordfart.

Modi kritiseres for å ha underfinansiert helsevesenet. Han anklages også for å ha åpnet opp landet for tidlig. Myndighetene stengte heller ikke ned da smitten begynte å spre seg igjen.

Presset øker også på helsemyndighetene. Høyesterett i New Delhi har varslet at myndigheter kan bli straffet for oksygenmangelen på sykehusene.

Det er ingen unnskyldning at ordrer ikke ble levert som planlagt.

Over 20 millioner indere har nå blitt smittet av koronaviruset.

Eksperter hevder antallet er mye høyere. De mener Indias pressede helsevesen ikke fanger opp på langt nær alle smittetilfellene.

Koronadøde ligger klare til å kremeres ved et krematorium i New Delhi. Foto: MONEY SHARMA / AFP

I de første fasene av pandemien var India et av landene som hadde lave dødstall i forhold til antall innbyggere. I januar ble det annonsert at myndighetene hadde etablert verdens største vaksineprogram.

India åpnet opp, men nå viser det seg at det kan ha skjedd for tidlig.

– Fryktelige uker i vente

De indiske forskerne som har uttalt seg til Reuters får støtte. Professor Ashish Jha ved Brown-universitetet i USA sier han er bekymret for India. Han tror landet har fryktelige uker i vente.

Professoren ber myndighetene ta grep. Jha sier han har vært i kontakt med folkevalgte i India som sier de tror det verste er i ferd med å gå over.

– Jeg har prøvd å fortelle dem at selv om alt går veldig bra, vil de neste uke fortsatt være forferdelige. Og det kan vare mye lenger, sier professoren.

Jha sier det er behov for klassiske smitteverngrep. Det innebærer målrettede nedstengninger, mer testing, munnbindpåbud og forsamlingsforbud.

– Det er det som kan slå ned denne bølgen, sier han.

Indiske myndigheter har foreløpig ikke uttalt seg om kritikken fra forskerne ved INSACOG.