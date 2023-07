– Det at alt fra toppledelsen i Politidirektoratet til politimester i Sør-Øst ikke klarer på en mer forberedt måte å håndtere dette på, virker uprofesjonelt, sier politibetjent i Oslo politidistrikt Simen Kristoffer Thorvaldsen.

Han mener den tiltalte politibetjenten på Kongsberg har blitt stående alene siden saken ble kjent for offentligheten.

Simen Kristoffer Thorvaldsen mener politiledelsen reaksjons etter at saken ble kjent i media virker hysterisk. Foto: Privat

Politibetjenten var tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt i forbindelse med en pågripelse på Kongsberg i fjor høst.

Han ble frikjent på alle punkter. Aktor Marit Storeng i Spesialenheten ba om to måneder ubetinget fengsel.

De fornærmede har allerede bekreftet at de vil anke saken. Spesialenheten vurderer nå ankespørsmålet.

– Må slutte å stikke hodet i sanden

Thorvaldsen er ikke den eneste som er kritisk.

Også innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Arne Guddal, mener lederne deres ikke støtter de operative mannskapene på en god nok måte.

– De mangler også kunnskap. De har en voldsom avstand til den operative virkeligheten, sier Arne Guddal til Politiforum.

Guddal var innkalt som politifaglig vitne i rettssaken mot den tiltalte politibetjenten.

Arne Guddal mener politibetjenter blir kastet under bussen dersom det kommer offentlig kritikk. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Han reagerer på at politidirektør Benedicte Bjørnland kalte videoen «skakende» han reagerer på. Som fagperson forstår han ikke hvorfor topplederen ikke er sitt ansvar bevisst.

– Da må de være varsomme med å komme med slike uttalelser. Det kan påvirke saken. Det er veldig lite støtte å spore til politibetjenten, sier han til Politiforum.

I et debattinnlegg i Politiforum retter også politiførstebetjent i Nordland politidistrikt, Vegard Kristiansen, kritikk mot politiledelsen.

– Våre ledere må slutte å stikke hodet i sanden, skaffe seg ryggrad og gå ut i stormen og stå side om siden med sine ansatte i media, skriver han.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med Kristiansen. Guddal viser til artikkelen i Politiforum.

Vegard Kristiansen mener den tiltalte politibetjenten i Kongsberg hadde unngått mye hets om politiledelsen hadde gått til motmæle i media. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Følger alle ansatte etter reglene

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole Bredrup Sæverud, sier til NRK at det er vanskelig for dem å kommentere hva andre måtte mene om oppfølgingen deres.

Det er fordi de da må gå inn på detaljer på hvordan det er gjort – noe de ikke kan gjøre.

Han sier Sør-Øst politidistrikt følger opp alle ansatte etter de reglene og rutinene som er i deres HMS-system.

– Verken straffesaken eller personalsaken er endelig avgjort. Det er følgelig ikke naturlig foreløpig å ta stilling til hva vi internt kan lære av denne prosessen, sier politimesteren.

Ole Bredrup Sæverud tok den tiltalte politibetjenten helt ut av tjeneste da tiltalen ble kjent for dem. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Gjør og sier det som tjener etaten og samfunnet

Når NRK legger frem kritikken for Politidirektoratet, henviser de til en kronikk av Benedicte Bjørnland i Politiforum.

Der skriver politidirektøren at det er en krevende balansegang at forhold begått i tjenesten underlegges etterforskning – uten at deres ansatte skal føle seg «kastet under bussen».

– I alle mine vurderinger om hva jeg bør gjøre og uttale, har jeg som målsetting å gjøre det jeg tenker tjener etaten og samfunnet i stort, skriver hun.

Politidirektøren fortsetter med at saken, uansett endelig utfall, er en stor belastning for de involverte i hendelsen, deres nærmeste og kollegaer.

– I denne saken har jeg vært tydelig på at min bruk av ordet «skakende» ikke betydde at jeg hadde innsikt nok til å avgjøre om maktbruken var innenfor det lovlige, skriver Bjørnland.

Benedicte Bjørnland mener det er et viktig prinsipp at de venter til en dom er rettskraftig før de vurderer dem. Foto: Ole Berg-Rusten

Mener stillhet fører til tillitstap

Simen Kristoffer Thorvaldsen mener politiledelsen kunne tjent på å nyansere bildet for offentligheten og media.

– Når disse sakene kommer opp i media, og det fra politiets side er helt tyst, så er det klart at publikum begynner å tvile på sin tillit til oss, sier han.

Oslo-politibetjenten etterlyser også en reaksjon fra ledelsen nå som den tiltalte politibetjenten er frikjent, selv om dommen ikke er rettskraftig ennå.

– Ledelsen vil fortsatt ikke gå god for noe av det han har gjort. De holder seg til det opprinnelige synet på saken ved at de ikke vil ymte frempå at han vil få tilbake jobben, sier Thorvaldsen.