Politibetjenten er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt.

Tiltalen ble skjerpet før saken skulle opp i retten.

Politibetjenten erkjenner ikke straffskyld.

Spesialenheten ville først gi politibetjenten en bot for volden. Det var ikke sjefen i Spesialenheten enig i, og tok ut tiltale for vold.

Aktor Marit Storeng mener politibetjenten bør straffes for grov vold. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ba om to måneder ubetinget fengsel

Siste dag av rettssaken forrige uke ba aktor Marit Storeng fra Spesialenheten om at politibetjenten skulle dømmes til to måneder ubetinget fengsel.

Hun sa at saken er «langt over grensen for hva vi som samfunn kan akseptere av feilvurderinger.»

– Maktbruken tiltalte utsatte Simensen for, var omfattende, uhjemlet og kom som et resultat av en situasjon som tiltalte skapte selv, sa Storeng.

Politibetjentens forsvarer mener han må frikjennes, og at han gjorde jobben sin.

Overvåkingsvideoen som viser politiet slå Kevin (26) Du trenger javascript for å se video.

Slo med neve og batong

En overvåkningsvideo viser voldsepisoden fra oktober i fjor.

Videoen viser hvordan politibetjenten legger Kevin Simensen i bakken. Deretter slår han ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen.

I tillegg slo politibetjenten Simensen og Kristian Pablo Teigen med batong. Teigen er også fornærmet i denne saken.

Simensen og Teigens bistandsadvokater har lagt ned påstander om oppreisning for skadene de ble påført den natten.

De mener tiltalte skal betale 80.000 kroner til Simensen i oppreisningserstatning og 26.000 kroner i erstatning for påførte utgifter.

For Teigen ber de om oppreisningserstatning på 50.000 kroner.

Kevin Simensen etter hendelsen 30. oktober i fjor. Foto: Privat

– Jeg må begynne å slå

Politibetjenten mente han ikke hadde noe annet valg enn å slå Kevin Simensen, siden han opplevde Simensen som aggressiv.

Simensen gjorde også «utrolig voldsom motstand», ifølge ham.

I tillegg hadde en vekter, som kastet Simonsen, Kristian Pablo Teigen og Marius Stormo ut av et utested tidligere på kvelden, sagt til politiet at han hadde blitt drapstruet.

Natt til 22. oktober ble Kevin Simensen lagt i bakken av flere politifolk i Kongsberg. Nå er en politibetjent tiltalt for politivold. Du trenger javascript for å se video. Natt til 22. oktober ble Kevin Simensen lagt i bakken av flere politifolk i Kongsberg. Nå er en politibetjent tiltalt for politivold.

Da politibetjenten tok tak i armen til Simensen for å føre ham ut av situasjonen, rev Simensen seg ut av grepet.

Siden han er redd for at Simensen skal unndra seg, velger politibetjenten å legge ham i bakken før han begynner å slå.

– Det var for voldsomt for at jeg klarte å håndtere. Jeg oppfatter det som at vi mister kontroll, og jeg må begynne å slå. Jeg opplever at han ønsker å skade oss, sa politibetjenten.

Batong og kniv ble beslaglagt på Kevin Simensen etter hendelsen. Disse ble ikke brukt under pågripelsen. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Forsto ikke at det var en pågripelse

Det ble funnet en batong og en kniv på Kevin Simensen den oktobernatten, men Simensen sa det ikke var meningen å ha med disse på byen.

Politibetjenten visste heller ikke om disse da han bestemte seg for å pågripe Simensen.

Simensen fortalte at han ikke visste at det var en politibetjent som tok tak i ham, og at det var derfor han rev armen til seg.

– Jeg forsto aldri at det var en pågripelse. Jeg oppfattet bare at jeg ble slengt i bakken. Jeg prøvde bare å komme meg unna volden, sa Simensen.