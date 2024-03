– De etterlatte har sett video av hendelsesforløpet. De oppfatter dette som en ren henrettelse fra politiets side, sier Vetle André Mitchell Jensen, bistandsadvokat for avdødes familie.

En mann ble skutt og drept av politiet under en gisselsituasjon ved en avkjørsel ved Eiganestunnelen i Stavanger 22. oktober i fjor.

I dag la Spesialenheten frem funn fra etterforskningen. De har blant annet fått hjelp av Kripos.

– Burde forsøkt varselskudd

– Én politibetjent avfyrte ni skudd med pistol, og én politibetjent avfyrte fem skudd med maskinpistol. Samtlige skudd traff avdøde, sier Thomas Arntsen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten.

Familien til den avdøde sin bistandsadvokat, Vetle Mitchell Jensen i advokatfirma Sjødin/Meling. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er voldsomt tungt for de etterlatte å høre hva som har skjedd, det er veldig mange skudd som har truffet avdøde. De tenker at politiet kunne gjort noe mildere for å avslutte hendelsesforløpet, sier Vetle André Mitchell Jensen.

– Hva konkret mener de politiet kunne gjort annerledes?

– De mener politiet først burde forsøkt med varselskudd eller vådeskutt, her er det skutt 14 fatale skudd, ingen skudd er brukt til å begrense skadeforløpet.

Etterforskningen fortsetter

Det oppstod ifølge politiet en skuddveksling hvor både avdøde, gisselet og en polititjenesteperson ble truffet av skudd.

Spesialenheten vil nå fortsette å etterforske omstendighetene rundt at en mann ble erklært død som følge av politiets handlinger i tjeneste.

– Etterforskingen viser at det var to politibetjenter som avfyrte skudd ved hendelsen. Det er disse to som har status som mistenkt i saken, skriver de i pressemeldingen.

Kripos og Spesialenheten for politisaker har gjennomført åstedsundersøkelser. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Gisseltakeren våpen konstruert for gummikuler

Formålet med etterforskingen er å finne ut hva som skjedde under skuddvekslingen, og om det har skjedd noe straffbart fra politiet sin side.

– Det var et gisseldrama det som skjedde i går kveld, det er en treffende beskrivelse, sa politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt i fjor høst.

Kripos er ferdig med de tekniske undersøkelser som ble bestilt av Spesialenheten etter hendelsen. Saken er med dette snart ferdig etterforsket.

Etterforskningen har blant annet handlet om å finne ut hvor mange skudd som ble avfyrt, og om det var en eller flere polititjenestemenn som avfyrte skuddene. Også lydopptaket fra politisambandet har vært en del av etterforskningen.

Det to politibetjentene som avfyrte skudd har hatt status som mistenkt i Spesialenheten sin etterforskning. Foto: Øystein Otterdal

– Avdøde var i besittelse av en revolver konstruert for å skyte patroner med elastiske gummikuler. I revolveren er det funnet fem avfyrte patronhylser, sier Arntsen.

Revolveren er løyvepliktig, regnet som et skytevåpen etter våpenloven, og ikke å regne som et luft-/airsoftvåpen.

Skuddene var dødelige

Ifølge obduksjonsrapporten var flere av skuddene hver for seg og/eller i sammenheng dødelige.

– Toksikologiske undersøkelser gjennomført i forbindelse med obduksjonsrapporten tyder på at avdøde var ruset ved hendelsen, sier Arntsen.

Den avdøde gisseltakeren var i 40-årene. Mannen var tiltalt for trusler mot politiet og skulle ha møtt i retten i desember 2023. Han var også tidligere domfelt.

Familien til den avdøde sin bistandsadvokat, Vetle Mitchell Jensen i advokatfirma Sjødin/Meling. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Avdøde tok seg inn i en bil og tok bilføreren som gissel etter en trafikkulykke.

Like før 22.30 denne kvelden rykket politiet rykket ut etter melding om kollisjon mellom to biler i Randaberg kommune.

I den ene bilen satt det en voksen og tre barn. De fremstod ikke som alvorlig fysisk skadd.