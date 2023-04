Politidirektøren om politivoldsvideo: – Kan svekke tilliten til politiet

– Sånn som denne videoen fremstår er den jo egnet til å skade tilliten til politiet. Den er jo skakende i sitt innhold, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Onsdag kveld skrev Dagbladet om saken til Kevin Simensen (26). Etter en kveld på byen høsten 2022 ble han og kompisene utsatt for flere slag med batong og nevene av en politibetjent.

Betjenten er nå tiltalt av Spesialenheten, som etterforsker saker der politifolk er involvert.

Bjørnland understreker at hun ikke kjenner innholdet i etterforskingen til Spesialenheten utover det som kommer fram i videoen, men gjentar ordet skakende i sin beskrivelse av den.

– Vi har generelt sett høy tillit, men en sånn sak som dette er egnet til å rive ned tilliten til politiet, sier hun.

Politidirektør Benedicte Bjørnland Foto: Geir Olsen / NTB

Knyttneveslag mot ansiktet

Saken startet da kompisgjengen var på byen i Kongsberg. De ble kastet ut av en dørvakt på utestedet, som mente Simensen fremsatte trusler mot han. På vei hjem møtte de en politipatrulje på Esso.

Her viser overvåkningskameraer hvordan Simensen ble lagt i bakken og fikk flere knyttneveslag mot ansiktet.

Kompisen Kristian Teigen (26) ble utsatt for slag med batong da han hørte at Simensen ropte at han ikke fikk puste, og forsøkte å gripe inn.

En tredje kompis, Marius Stormo (28), ble sprayet med pepperspray av en politibetjent han sier tok telefonen hans og slettet videoen han tok mens Simensen lå på bakken.

Betjenten etterforskes av Spesialenheten for slettingen av videoen.

Du trenger javascript for å se video.

Politimesteren anmeldte

To av guttene ble innbrakt arresten, og etterforskes fortsatt for vold og trusler.

Men da politiet fikk tak i videoen som har skapt sterke reaksjoner i hele Norge, besluttet politimester Ole Bredrup Sæverud å anmelde sin egen ansatt.

– Vi fikk tilgang til videoen 1. november. Innholdet i den ble brakt opp til meg, og da vi så den var konklusjonen at dette var et forhold vi må anmelde til Spesialenheten, og som og har endt i opprettelsen av en personalsak som har gjort at personen ikke har vært i operativ tjeneste siden det, sier Sæverud til NRK.

Kevin Simensen sitt ansikt var synlig skadet etter hendelsen 30. oktober i fjor. Foto: Privat / Privat

Han ønsker ikke å gå inn på arbeidsforholdet til den nå tiltalte politimannen, men sier at han ikke kjører patrulje eller er ute blant publikum på grunn av saken.

– Basert på det som er i den overvåkningsvideoen som nå de aller fleste har sett, var det helt klart at det var et forhold som måtte anmeldes til Spesialenheten, sier Sæverud.

– Hva er forskjellen på å anmelde og melde fra til Spesialenheten?

– Det er en rekke situasjoner der vi er i dialog med spesialenheten og melder fra til spesialenheten, for å gi dem mulighet til å etterforske hvis de ønsker det. og så er det noen tilfeller hvor vi selv gjør en vurdering av saken som tilsier at det er riktig å anmelde saken, rett og slett at vi ber om at den blir etterforsket. Dette var i den siste kategorien.

Kristian Teigen, Kevin Simensen og Marius Stormo møtte NRK fredag. De er fortsatt preget av det som skjedde i fjor høst. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

En politibetjent etterforskes fortsatt

Det er totalt tre politiansatte ved Sør-Øst politidistrikt som har vært etterforsket av Spesialenheten etter hendelsen på bensinstasjonen.

En politimann er altså tiltalt, mens betjenten som slettet mobilvideoen til vitnet Marius Stormo fortsatt etterforskes.

Den tredje saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering.

Om denne saken skriver Spesialenheten at rapporten betjentene skrev i etterkant av hendelsen «på flere punkter avviker fra det som faktisk skjedde», og at politibetjentene beskrev handlinger utført av Simensen og Stormo som ikke skjedde, ut ifra opptakene.

– Den knytter seg til spørsmålet om rapportskriving, særlig det som gjelder å uttrykke usikkerhet rundt faktum hvis man er usikker. Vi får flere saker oversendt til administrativ oppfølging. Dette gjelder rapportskriving i stort, så det er naturlig at vi må følge det opp i dialog med andre, sier Sæverud.

Her skjedde hendelsen den 30. oktober i fjor. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Også Teigen og Simensen, som ble utsatt for vold av politiet, etterforskes for vold og trusler av politiet. Sæverud ønsker ikke kommentere etterforskingen, men sier den ikke er påtaleavgjort enda.

Advokat Sidra Bhatti i Advokatfirmaet Rogstad, som snakker på vegne av alle de tre klientene til Advokatfirmaet Rogstad, venter at sakene mot Teigen og Simensen nå blir henlagt.

– Politiet går klart langt utover det som er forholdsmessig i en sånn situasjon. De kunne fint reagert med mindre inngripende tiltak, sier Bhatti til NRK.

– Fornærmede er verken truende eller aggressiv. Man ser det utveksles noen ord før volden starter, sier hun.

Hun mener, i motsetning til politimesteren, at betjentene bevisst skrev en uriktig politirapport i kjølvannet av hendelsen.

– De har gjort det de kunne for å skjule bevis. Det er alvorlig, det er kritikkverdig, og det er en situasjon som bidrar til å svekke tilliten til politiet og rettssystemet, sier hun.